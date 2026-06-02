Intel представил серию серверных процессоров Xeon 6+ (Clearwater Forest)

В рамках Computex 2026 компания Intel представила линейку серверных процессоров Xeon 6+ (Clearwater Forest) для облачных инфраструктур и ИИ, в которых используются исключительно энергоэффективные ядра E-ядра Darkmont. Это первые чипы компании для центров обработки данных, созданные на базе техпроцесса Intel 18A.

В состав Xeon 6+ входят 12 вычислительных чиплетов на базе техпроцесса Intel 18A, три базовых чиплета на базе техпроцесса Intel 3 и два чиплета ввода-вывода на техпроцессе Intel 7. Используется технология упаковки Foveros Direct 3D и шина EMIB. Процессоры Clearwater Forest совместимы с существующими платформами Xeon 69xxE/P.

Серия Xeon 6+ включает в себя четыре основные модели и две дополнительные. Флагманская модель Xeon 6990E+ получила 288 энергоэффективных ядер Darkmont, работающих на частоте 2,8 GHz (максимальная частота 3,2 GHz), до 576 Mb кеш-памяти третьего уровня, 12 каналов DDR5-8000, 96 линий PCIe 5.0 и TDP до 450 Вт. Эти чипы рассчитаны на облачные нагрузки, телеком-сферу и сценарии, где важны многопоточность и эффективность на ватт. Также есть вторая версия с пониженным до 330 Вт потреблением, но и базовая частота у нее снижена до 2.4 GHz.

Intel сравнивает Xeon 6990E+ с AMD EPYC 9965. Компания заявляет, что при загрузке процессора на 30% производительность на ватт у Xeon в 1,3 раза выше. Также у нового чипа в 1,3 раза выше средняя производительность на поток и производительность на поток на ватт в выбранных рабочих нагрузках.

В сравнении с предшественником Xeon 6780E новый Xeon 6990E+ обеспечивает в 2,26 раза более высокую среднюю производительность и в 1,55 раза более высокую среднюю производительность на ватт.

В процессорах Clearwater Forest также реализована технология Intel Application Energy Telemetry (Intel AET). Она позволяет отслеживать энергопотребление по каждому приложению через Platform Monitoring Technology и Resource Director. Intel позиционирует AET как способ отслеживания энергопотребления в центрах обработки данных по отдельным рабочим нагрузкам, а не только на системном уровне.

Процессоры Intel Xeon 6+ могут быть установлены в уже существующие серверные решения.