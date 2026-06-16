Недорогой Honor X70 Pro Max получил аккумулятор на 8560 мАч и максимальную защиту IP69K

В Китае состоялась презентация среднебюджетного смартфона Honor X70 Pro Max. Его ключевыми особенностями стали емкий аккумулятор и надежная защита от воды на уровне флагманских моделей.

Honor X70 Pro Max оснащен 10-битным AMOLED-дисплеем диагональю 6,79 дюйма с разрешением 2640×1200 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью до 6000 нит. Заявлена высокая частота ШИМ 3840 Hz для снижения нагрузки на глаза.

В основе устройства лежит 4-нм процессор Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition с графикой Adreno 810. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя 256 или 512 Gb. Для фото предусмотрена основная камера на 50 Мп (f/1,8) и фронтальная на 8 Мп (f/2,0).

Аккумулятор емкостью 8560 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и обратную проводную. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, два слота nano-SIM, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и водозащиту по стандартам IP66/68/69/69K. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Работает устройство на базе Android 16 с интерфейсом MagicOS 10. Габариты и вес: 161,9 х 76,1 х 7,76 мм, 196 гр.

Honor X70 Pro Max уже поступил в продажу в Китае по цене $300 и $355 за версию 8/256 Gb и 8/512 Gb соответственно.