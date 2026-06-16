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17 июня, 2026
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Meizu представила Watch M1 – свои первые smart-часы за 5 лет

Meizu Watch M1

Компания Meizu спустя пять лет вернулась на рынок smart-часов, представив модель под названием Watch M1. Корпус устройства выполнен в серебристом цвете с контрастной красной заводной головкой. По дизайну часы напоминают Apple Watch Ultra 3.

Meizu Watch M1

Meizu Watch M1 получили яркий 2,01-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 410×502 пикселя и яркостью до 1000 нит, рамку с металлическим покрытием и защиту по стандарту IP68. Экран защищен 2.5D-стеклом и поддерживает сенсорное управление.

Часы имеют базовые фитнес-функции: отслеживание 100 видов спорта, пульса, сна, потребления калорий и уход за женским здоровьем. Можно настраивать различные напоминания, например, о необходимости пить воду или размяться. Поддерживаются возможность совершать звонки и воспроизведение музыки по Bluetooth.

По заявлению компании, аккумулятор емкостью 300 мАч обеспечит от трех до пяти дней автономной работы в зависимости от режима использования. В режиме ожидания часы могут работать до 15 дней. Полная зарядка занимает два часа.

Meizu Watch M1 уже поступили в продажу в Китае по цене $45. Часы поставляются с черным силиконовым ремешком. О планах по выпуску новинки в других регионах компания пока не заявляла.

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