Apple добавила iPhone X в список устаревших устройств

Компания Apple обновила список устаревших устройств, добавив в него iPhone X, а также 15-дюймовый MacBook Pro.

Юбилейный iPhone X, выпущенный к десятилетию смартфонов Apple в 2017 году, стал первым смартфоном компании с OLED-дисплеем, Face ID и характерным вырезом в верхней части экрана, который прозвали «челкой». Последним обновлением системы для него стала iOS 16.7.16.

15-дюймовый MacBook Pro вышел в 2018 году. Поддержка ПО для него завершилась с выпуском macOS 15.7.7.

Устаревшими являются те устройства, которые были сняты с продажи 7 и более лет назад. Компания не будет ремонтировать их, за исключением замены аккумулятора. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение 10 лет после выхода продукта из продажи.