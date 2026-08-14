Среднебюджетный смартфон Moto G Max получил аккумулятор на 7000 мА•ч

Компания Motorola представила в Индии смартфон среднего уровня Moto G Max, главной особенностью которого стал емкий аккумулятор.

Moto G Max оснащен 6,72-дюймовым экраном FHD+ с частотой 120 Hz и яркостью до 1050 нит. Защиту обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass Ceramic. Есть поддержка технологии Water Touch 2.0, благодаря которой экран остается отзывчивым даже с мокрыми пальцами, что пригодится под дождем или после мытья рук.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 6s Gen 4, который работает в связке с 6 Gb оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 на 128 Gb. За счет виртуальной памяти общий объем ОЗУ может увеличиваться до 24 Gb. В основную камеру входит главный датчик на 50 Мп (Sony LYTIA 600, 1/1.95″, f/1,8, OIS) и сверхширокоугольной модуль на 8 Мп (угол обзора 118°). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2,2).

Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7 000 мА·ч рассчитан на более чем двухдневную автономную работу при обычном использовании, поддерживается зарядка мощностью 30 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, два слота для SIM-карт, порт USB-C, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и 3,5-мм разъем. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой поверхности корпуса, который имеет степень защиты IP64, а также сертифицирован по MIL-STD-810H. Габариты и вес: 166,23 x 76,50 x 8,60 мм, 210 гр. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой Hello UX. Motorola гарантирует два крупных обновления ОС и три года выпуска патчей безопасности.

Цена в Индии на Moto G Max в единственной конфигурации 6/128 Gb составляет около $292. Смартфон доступен в трех цветах из палитры Pantone: Stargazer, Alaskan Blue и Malaga. Продажи стартуют 20 августа. Motorola пока не подтвердила планы относительно международного запуска.