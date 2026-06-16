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17 июня, 2026
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Bakcell выступила главным партнером мероприятия “AI Strategy Summit | Baku 2026”

Bakcell

Bakcell продолжает поддерживать инициативы в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации. 13 июня компания выступила в качестве главного партнера мероприятия “AI Strategy Summit | Baku 2026”, состоявшегося в Европейской Азербайджанской школе (EAS).

Саммит, организованный по инициативе Ассоциации IB World Schools Кавказа и Центральной Азии (CCAAIBWS), объединил представителей сферы образования, руководителей школ, студентов, экспертов в области технологий и участников инновационной экосистемы. Основной целью мероприятия стало обсуждение возможностей, создаваемых искусственным интеллектом в сфере образования, продвижение инновационных подходов и укрепление сотрудничества между образованием и технологиями.

В рамках саммита с участием местных и международных экспертов были организованы выступления, панельные дискуссии и интерактивные сессии. Участники мероприятия обменялись мнениями о практическом применении искусственного интеллекта в образовании, процессах цифровой трансформации, а также о навыках, которые будут востребованы на рынке труда будущего.

Поддерживая инициативы в области инноваций и искусственного интеллекта, Bakcell продолжает вносить вклад в формирование цифрового будущего Азербайджана, развитие технологических знаний и навыков нового поколения.

О Bakcell

Bakcell первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.

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