Названы победители премии Apple Design Awards 2026

Компания Apple объявила победителей ежегодной премии Design Awards 2026. Премия присуждается за инновации, дизайн и технические достижения. Всего было 6 номинаций — в каждой по 2 победителя (одна игра и одно приложение).

«Радость и удовольствие»

Приложение: grug. Приложение с ежедневными короткими позитивными посланиями в стиле «первобытной мудрости».

Игра: Is This Seat Taken? Медитативная и уютная логическая головоломка.

«Инклюзивность»

Приложение: Guitar Wiz. Приложение для гитаристов, предназначенное для музыкантов любого уровня.

Игра: Pine Hearts. Уютная приключенческая игра-головоломка о ностальгии и переживании утраты.

«Инновации»

Приложение: NBA: Live Games & Scores. Приложение предназначено для просмотра матчей NBA в прямом эфире.

Игра: Blue Prince. Стратегическая головоломка с элементами «рогалика».

«Взаимодействие»

Приложение: Moonlitt: Moon Phase Tracker. Приложение для отслеживания фаз Луны и астрономических событий.

Игра: Sago Mini Jinja’s Garden. Развивающая игра, в которой дети могут выращивать растения, собирать урожай и готовить еду.

«Социальное влияние»

Приложение: Primary: News in Depth. Новостное приложение для Apple Vision Pro с пространственным интерфейсом.

Игра: Consume Me. Автобиографическая игра, посвященная эмоционально сложной теме.

«Графика и визуализация»

Приложение: Tide Guide: Charts & Tables. Приложение для отслеживания приливов, отливов и морских погодных условий по всему миру.

Игра: Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Версия культовой RPG, оптимизированная для Mac с Apple Silicon.