Названы победители премии Apple Design Awards 2026

Компания Apple объявила победителей ежегодной премии Design Awards 2026. Премия присуждается за инновации, дизайн и технические достижения. Всего было 6 номинаций — в каждой по 2 победителя (одна игра и одно приложение).
«Радость и удовольствие»
Приложение: grug. Приложение с ежедневными короткими позитивными посланиями в стиле «первобытной мудрости».
Игра: Is This Seat Taken? Медитативная и уютная логическая головоломка.
«Инклюзивность»
Приложение: Guitar Wiz. Приложение для гитаристов, предназначенное для музыкантов любого уровня.
Игра: Pine Hearts. Уютная приключенческая игра-головоломка о ностальгии и переживании утраты.
«Инновации»
Приложение: NBA: Live Games & Scores. Приложение предназначено для просмотра матчей NBA в прямом эфире.
Игра: Blue Prince. Стратегическая головоломка с элементами «рогалика».
«Взаимодействие»
Приложение: Moonlitt: Moon Phase Tracker. Приложение для отслеживания фаз Луны и астрономических событий.
Игра: Sago Mini Jinja’s Garden. Развивающая игра, в которой дети могут выращивать растения, собирать урожай и готовить еду.
«Социальное влияние»
Приложение: Primary: News in Depth. Новостное приложение для Apple Vision Pro с пространственным интерфейсом.
Игра: Consume Me. Автобиографическая игра, посвященная эмоционально сложной теме.
«Графика и визуализация»
Приложение: Tide Guide: Charts & Tables. Приложение для отслеживания приливов, отливов и морских погодных условий по всему миру.
Игра: Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Версия культовой RPG, оптимизированная для Mac с Apple Silicon.