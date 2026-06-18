Elcore стал авторизованным реселлером Anthropic: модели Claude теперь доступны через Amazon Bedrock

Elcore официально объявил о получении статуса авторизованного реселлера Anthropic. Теперь компания предлагает своим клиентам передовые модели Claude через платформу Amazon Bedrock и не только. Для региона Центральной Азии Elcore вошла в число немногих партнеров, обладающих подобным статусом.

Получение статуса реселлера подтверждает право компании продавать и внедрять Claude – одну из самых востребованных систем генеративного ИИ в мире. Благодаря сервису Amazon Bedrock, заказчики получают прямой, надежный и полностью управляемый доступ к технологиям Anthropic, что гарантирует стабильность и масштабируемость решений.

«Мы гордимся доверием Anthropic. Модели Claude сегодня считаются одними из самых безопасных и этичных благодаря архитектуре Constitutional AI. Для наших заказчиков – это возможность внедрять искусственный интеллект промышленного уровня с полной уверенностью в защите данных и высоком качестве результата, что является важным этапом для бизнеса на пути к инновациям», — отметил Дмитрий Власевич, Team Lead Cloud Elcore.

Варианты взаимодействия, доступные через Elcore:

Через Amazon Bedrock (формат API-платформы):

Прямой доступ к актуальным версиям моделей Anthropic

Модель оплаты Pay-as-you-go (без фиксированных обязательств)

(без фиксированных обязательств) Гибкая интеграция Claude с другими решениями внутри единой экосистемы Amazon Bedrock

Через AWS Marketplace (готовый SaaS-продукт):

Готовое решение для быстрого развертывания в корпоративной среде

Экономически выгодное использование ИИ-технологий в масштабах всей организации

Минимальная годовая подписка (от 20 пользователей)

Через AWS Claude Platform (напрямую от Anthropic):

Прямой доступ к моделям и гибкий API

Credit-based pricing

Доступ к расширенному функционалу, включая инструменты Artifacts и возможности Extended Thinking для решения сложных аналитических задач

Ключевые преимущества для бизнеса:

Оплата согласно счетам в локальной валюте

Техническая экспертиза, помощь в интеграции, кастомизации и обучении сотрудников заказчика

Полное соответствие корпоративным требованиям защиты информации

Через Amazon Bedrock

(как API-платформа) · Прямой доступ к актуальным версиям моделей Anthropic · Модель оплаты Pay-as-you-go (без фиксированных обязательств) · Гибкая интеграция Claude с другими решениями внутри единой экосистемы Amazon Bedrock Через AWS Marketplace

(готовый SaaS-продукт) · Готовое решение для быстрого развертывания в корпоративной среде · Экономически выгодное использование ИИ-технологий в масштабах всей организации · Минимальная годовая подписка (от 20 пользователей) Через AWS Claude Platform

(напрямую от Anthropic) · Прямой доступ к моделям и гибкий API · Credit-based pricing · Доступ к расширенному функционалу, включая инструменты Artifacts и возможности Extended Thinking для решения сложных аналитических задач Ключевые преимущества · Оплата согласно счетам в локальной валюте · Техническая экспертиза, помощь в интеграции, кастомизации и обучении сотрудников заказчика · Полное соответствие корпоративным требованиям защиты информации

Это партнерство открывает для бизнеса новые горизонты в автоматизации сложных процессов, создании интеллектуальных ассистентов и глубоком анализе данных, избавляя их от необходимости самостоятельно решать вопросы сложного лицензирования и инфраструктуры.

Elcore продолжает расширять портфель облачных и ИИ-решений, помогая компаниям внедрять самые современные технологии быстро, безопасно и с максимальным эффектом для бизнеса.