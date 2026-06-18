spot_img
18 июня, 2026
ДомойТелекомСобытияElcore стал авторизованным реселлером Anthropic: модели Claude теперь доступны через Amazon Bedrock

Elcore стал авторизованным реселлером Anthropic: модели Claude теперь доступны через Amazon Bedrock

Elcore официально объявил о получении статуса авторизованного реселлера Anthropic. Теперь компания предлагает своим клиентам передовые модели Claude через платформу Amazon Bedrock и не только. Для региона Центральной Азии Elcore вошла в число немногих партнеров, обладающих подобным статусом.

Получение статуса реселлера подтверждает право компании продавать и внедрять Claude – одну из самых востребованных систем генеративного ИИ в мире. Благодаря сервису Amazon Bedrock, заказчики получают прямой, надежный и полностью управляемый доступ к технологиям Anthropic, что гарантирует стабильность и масштабируемость решений.

«Мы гордимся доверием Anthropic. Модели Claude сегодня считаются одними из самых безопасных и этичных благодаря архитектуре Constitutional AI. Для наших заказчиков – это возможность внедрять искусственный интеллект промышленного уровня с полной уверенностью в защите данных и высоком качестве результата, что является важным этапом для бизнеса на пути к инновациям», — отметил Дмитрий Власевич, Team Lead Cloud Elcore.

Дмитрий Власевич, Team Lead Cloud Elcore

Варианты взаимодействия, доступные через Elcore:

Через Amazon Bedrock (формат API-платформы):

  • Прямой доступ к актуальным версиям моделей Anthropic
  • Модель оплаты Pay-as-you-go (без фиксированных обязательств)
  • Гибкая интеграция Claude с другими решениями внутри единой экосистемы Amazon Bedrock
  1. Через AWS Marketplace (готовый SaaS-продукт):
  • Готовое решение для быстрого развертывания в корпоративной среде
  • Экономически выгодное использование ИИ-технологий в масштабах всей организации
  • Минимальная годовая подписка (от 20 пользователей)
  1. Через AWS Claude Platform (напрямую от Anthropic):
  • Прямой доступ к моделям и гибкий API
  • Credit-based pricing
  • Доступ к расширенному функционалу, включая инструменты Artifacts и возможности Extended Thinking для решения сложных аналитических задач

Ключевые преимущества для бизнеса:

  • Оплата согласно счетам в локальной валюте
  • Техническая экспертиза, помощь в интеграции, кастомизации и обучении сотрудников заказчика
  • Полное соответствие корпоративным требованиям защиты информации

Через Amazon Bedrock
(как API-платформа)

·       Прямой доступ к актуальным версиям моделей Anthropic

·       Модель оплаты Pay-as-you-go (без фиксированных обязательств)

·       Гибкая интеграция Claude с другими решениями внутри единой экосистемы Amazon Bedrock

Через AWS Marketplace
(готовый SaaS-продукт)

 ·       Готовое решение для быстрого развертывания в корпоративной среде

·       Экономически выгодное использование ИИ-технологий в масштабах всей организации

·       Минимальная годовая подписка (от 20 пользователей)

Через AWS Claude Platform
(напрямую от Anthropic)

 ·      Прямой доступ к моделям и гибкий API

·      Credit-based pricing

·      Доступ к расширенному функционалу, включая инструменты Artifacts и возможности Extended Thinking для решения сложных аналитических задач
Ключевые преимущества

·         Оплата согласно счетам в локальной валюте

·         Техническая экспертиза, помощь в интеграции, кастомизации и обучении сотрудников заказчика

·         Полное соответствие корпоративным требованиям защиты информации

Это партнерство открывает для бизнеса новые горизонты в автоматизации сложных процессов, создании интеллектуальных ассистентов и глубоком анализе данных, избавляя их от необходимости самостоятельно решать вопросы сложного лицензирования и инфраструктуры.

Elcore продолжает расширять портфель облачных и ИИ-решений, помогая компаниям внедрять самые современные технологии быстро, безопасно и с максимальным эффектом для бизнеса.

Предыдущая статья
Microsoft выпустил новое поколение Surface Pro и Surface Laptop на базе Snapdragon X2
Следующая статья
MONT TECH провела в Ленкорани партнерскую встречу с участием Kaspersky, VMware и Microsoft
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,761ФанатыМне нравится
1,008ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»