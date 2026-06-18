Elcore стал авторизованным реселлером Anthropic: модели Claude теперь доступны через Amazon Bedrock

Elcore официально объявил о получении статуса авторизованного реселлера Anthropic. Теперь компания предлагает своим клиентам передовые модели Claude через платформу Amazon Bedrock и не только. Для региона Центральной Азии Elcore вошла в число немногих партнеров, обладающих подобным статусом.
Получение статуса реселлера подтверждает право компании продавать и внедрять Claude – одну из самых востребованных систем генеративного ИИ в мире. Благодаря сервису Amazon Bedrock, заказчики получают прямой, надежный и полностью управляемый доступ к технологиям Anthropic, что гарантирует стабильность и масштабируемость решений.
«Мы гордимся доверием Anthropic. Модели Claude сегодня считаются одними из самых безопасных и этичных благодаря архитектуре Constitutional AI. Для наших заказчиков – это возможность внедрять искусственный интеллект промышленного уровня с полной уверенностью в защите данных и высоком качестве результата, что является важным этапом для бизнеса на пути к инновациям», — отметил Дмитрий Власевич, Team Lead Cloud Elcore.
Варианты взаимодействия, доступные через Elcore:
Через Amazon Bedrock (формат API-платформы):
- Прямой доступ к актуальным версиям моделей Anthropic
- Модель оплаты Pay-as-you-go (без фиксированных обязательств)
- Гибкая интеграция Claude с другими решениями внутри единой экосистемы Amazon Bedrock
- Через AWS Marketplace (готовый SaaS-продукт):
- Готовое решение для быстрого развертывания в корпоративной среде
- Экономически выгодное использование ИИ-технологий в масштабах всей организации
- Минимальная годовая подписка (от 20 пользователей)
- Через AWS Claude Platform (напрямую от Anthropic):
- Прямой доступ к моделям и гибкий API
- Credit-based pricing
- Доступ к расширенному функционалу, включая инструменты Artifacts и возможности Extended Thinking для решения сложных аналитических задач
Ключевые преимущества для бизнеса:
- Оплата согласно счетам в локальной валюте
- Техническая экспертиза, помощь в интеграции, кастомизации и обучении сотрудников заказчика
- Полное соответствие корпоративным требованиям защиты информации
|
Через Amazon Bedrock
· Прямой доступ к актуальным версиям моделей Anthropic
· Модель оплаты Pay-as-you-go (без фиксированных обязательств)
· Гибкая интеграция Claude с другими решениями внутри единой экосистемы Amazon Bedrock
|
Через AWS Marketplace
· Готовое решение для быстрого развертывания в корпоративной среде
· Экономически выгодное использование ИИ-технологий в масштабах всей организации
· Минимальная годовая подписка (от 20 пользователей)
|
Через AWS Claude Platform
· Прямой доступ к моделям и гибкий API
· Credit-based pricing
· Доступ к расширенному функционалу, включая инструменты Artifacts и возможности Extended Thinking для решения сложных аналитических задач
|Ключевые преимущества
· Оплата согласно счетам в локальной валюте
· Техническая экспертиза, помощь в интеграции, кастомизации и обучении сотрудников заказчика
· Полное соответствие корпоративным требованиям защиты информации
Это партнерство открывает для бизнеса новые горизонты в автоматизации сложных процессов, создании интеллектуальных ассистентов и глубоком анализе данных, избавляя их от необходимости самостоятельно решать вопросы сложного лицензирования и инфраструктуры.
Elcore продолжает расширять портфель облачных и ИИ-решений, помогая компаниям внедрять самые современные технологии быстро, безопасно и с максимальным эффектом для бизнеса.