Meta öz brendi altında əlçatan qiymətli AI eynəklərini təqdim etdi

Meta şirkəti Ray-Ban ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırladığı ağıllı eynəklərdən sonra bu dəfə öz brendi altında yeni modelini təqdim edib. Meta Glasses adlanan cihaz süni intellekt funksiyalarını daha əlçatan qiymətə təklif etməsi ilə diqqət çəkir.
Yeni eynəklər şirkətin Meta AI platforması və yeni nəsil Muse Spark multimodal modeli ilə işləyir. İstifadəçilər obyektlərin tanınması, gündəlik planlaşdırma, faydalı vərdişlərin formalaşdırılması və müxtəlif suallara daha dəqiq cavablar kimi imkanlardan yararlana biləcəklər.
Ağıllı köməkçini aktivləşdirmək üçün korpus üzərindəki xüsusi düyməni sıxmaq kifayətdir. Səs əmrləri ətraf səs-küyünü azaldan mikrofonlar vasitəsilə qəbul edilir, cavablar isə açıq tipli dinamiklər vasitəsilə səsləndirilir.
Meta Glasses daxili kamera ilə təchiz olunub və video çəkilişi dəstəkləyir. Şirkətin açıqlamasına görə, cihaz bir şarj yığımı ilə 8 saata qədər işləyə bilir. 2026-cı ilin yayında isə eynəklərə «dinamik foto» funksiyası əlavə ediləcək. Bu funksiya bir neçə şəkil çəkərək ən uğurlu kadrı avtomatik seçəcək.
Yenilik həmçinin naviqasiya rejimi və real vaxtda səsli tərcümə funksiyasını da dəstəkləyir.
Meta Glasses üç fərqli dizaynda təqdim olunub:
- Meta Adventurer — klassik düzbucaqlı çərçivə
- Meta Fury — daha kəskin və kvadrat formalı dizayn
- Meta Glasses by Kylie — Kylie Jenner ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanmış oval çərçivə
Alıcılar müxtəlif rənglər, linza növləri və hətta fərdi hazırlanan optik linzalar arasından seçim edə biləcəklər. Ümumilikdə 26 fərqli üslub variantı təqdim olunur.
ABŞ bazarında Meta Glasses modelinin başlanğıc qiyməti 299 dollar təşkil edir.