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25 июня, 2026
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OpenAI и Broadcom представили ИИ-процессор Jalapeño, который должен снизить влияние NVIDIA на индустрию

Jalapeño

Компании OpenAI и Broadcom представили совместно разработанный ИИ-процессор под названием Jalapeño. Это процессор специального назначения (ASIC), который изначально создавался для эффективной работы с нейросетями. Jalapeño предназначен для обработки нейросетей, а не их обучения. Предполагается, что на его базе в будущем частично будут работать актуальные модели OpenAI, такие как GPT 5.3.

В пресс-релизе OpenAI отмечает, что проект находился в работе более 9 месяцев, а в его создании помогали в том числе нейросети компании. Технические характеристики процессора в OpenAI не сообщили. В интервью изданию Reuters глава Broadcom Хок Тэн (Hock Tan) сообщил, что по Jalapeño не уступает по производительности Blackwell от NVIDIA и Tensor от Google. Jalapeño, как пишут в пресс-релизе, уже показывает себя лучше, чем актуальные ИИ-процессоры, обрабатывающие нейросети OpenAI.

Компании также заявляют, что Jalapeño — это лишь «первый шаг к созданию вычислительной платформы нескольких поколений». Полноценный запуск на серверах компании ожидается в конце 2026 года.

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