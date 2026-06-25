Стандартное издание GTA VI будет стоить $80

Студия Rockstar Games объявила о начале предварительных заказов на GTA VI. Стандартное издание игры будет стоить $80, а расширенное Ultimate Edition — $100 с дополнительным контентом. Все предзаказы получат набор Vintage Vice City Pack, а цифровые предзаказы включают месяц подписки GTA+.
В расширенное издание Ultimate Edition войдут премиальный транспорт, оружие, одежда, а также занятия, например, автомастерские с тюнингом автомобилей, дополнительные магазины одежды, парикмахерская, тату-салон, а также склад, где можно приобрести особые предметы и контрабанду.
Полный список бонусов за издание Ultimate Edition:
- Спорткар Grotti Cheetah 1995;
- Револьверы Hawk & Little Morgan;
- Уникальные облики для пистолетов главных героев — Girardi ES9 и Klose K17;
- Эксклюзивная одежда и татуировки;
- Мотоцикл Dinka Enduro и каяк Crest;
- Комплект модификаций для пикапа Vapid Ganado;
- Доступ к автомастерской;
- Салон красоты с услугами визажиста;
- Катер Shitzu Squalo с оружейным ящиком со взрывчаткой;
- Магазин одежды Stock 305 с уникальной одеждой в уличном стиле;
- Багги Vapid Dominator 1967;
- Тату-салон «Электроклык» с 50 уникальными татуировками;
- Мастерская «Одноглазый вилли» для модификации внедорожников и ручной раскраской;
- Коллекция одежды «Приятные эмоции» в стилистике Вайс-Сити;
- Склад банды «Зеленые курки» с контрабандтным оружием;
- Отдельный сайд-квест с поиском классических автомобилей от Уаймана.
Релиз GTA VI состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S. Предзагрузка цифровой версии начнется 12 ноября 2026 года, что позволит игрокам запустить игру сразу в день релиза. Физическое издание будет содержать код загрузки и поступит в продажу в тот же период.
Игра будет доступна через цифровые магазины PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store, а также у розничных продавцов по всему миру.