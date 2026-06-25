Стандартное издание GTA VI будет стоить $80

Студия Rockstar Games объявила о начале предварительных заказов на GTA VI. Стандартное издание игры будет стоить $80, а расширенное Ultimate Edition — $100 с дополнительным контентом. Все предзаказы получат набор Vintage Vice City Pack, а цифровые предзаказы включают месяц подписки GTA+.

В расширенное издание Ultimate Edition войдут премиальный транспорт, оружие, одежда, а также занятия, например, автомастерские с тюнингом автомобилей, дополнительные магазины одежды, парикмахерская, тату-салон, а также склад, где можно приобрести особые предметы и контрабанду.

Полный список бонусов за издание Ultimate Edition:

Спорткар Grotti Cheetah 1995;

Револьверы Hawk & Little Morgan;

Уникальные облики для пистолетов главных героев — Girardi ES9 и Klose K17;

Эксклюзивная одежда и татуировки;

Мотоцикл Dinka Enduro и каяк Crest;

Комплект модификаций для пикапа Vapid Ganado;

Доступ к автомастерской;

Салон красоты с услугами визажиста;

Катер Shitzu Squalo с оружейным ящиком со взрывчаткой;

Магазин одежды Stock 305 с уникальной одеждой в уличном стиле;

Багги Vapid Dominator 1967;

Тату-салон «Электроклык» с 50 уникальными татуировками;

Мастерская «Одноглазый вилли» для модификации внедорожников и ручной раскраской;

Коллекция одежды «Приятные эмоции» в стилистике Вайс-Сити;

Склад банды «Зеленые курки» с контрабандтным оружием;

Отдельный сайд-квест с поиском классических автомобилей от Уаймана.

Релиз GTA VI состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S. Предзагрузка цифровой версии начнется 12 ноября 2026 года, что позволит игрокам запустить игру сразу в день релиза. Физическое издание будет содержать код загрузки и поступит в продажу в тот же период.

Игра будет доступна через цифровые магазины PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store, а также у розничных продавцов по всему миру.