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26 июня, 2026
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Стандартное издание GTA VI будет стоить $80

GTA VI

Студия Rockstar Games объявила о начале предварительных заказов на GTA VI. Стандартное издание игры будет стоить $80, а расширенное Ultimate Edition — $100 с дополнительным контентом. Все предзаказы получат набор Vintage Vice City Pack, а цифровые предзаказы включают месяц подписки GTA+.

GTA VI

В расширенное издание Ultimate Edition войдут премиальный транспорт, оружие, одежда, а также занятия, например, автомастерские с тюнингом автомобилей, дополнительные магазины одежды, парикмахерская, тату-салон, а также склад, где можно приобрести особые предметы и контрабанду.

Полный список бонусов за издание Ultimate Edition:

  • Спорткар Grotti Cheetah 1995;
  • Револьверы Hawk & Little Morgan;
  • Уникальные облики для пистолетов главных героев — Girardi ES9 и Klose K17;
  • Эксклюзивная одежда и татуировки;
  • Мотоцикл Dinka Enduro и каяк Crest;
  • Комплект модификаций для пикапа Vapid Ganado;
  • Доступ к автомастерской;
  • Салон красоты с услугами визажиста;
  • Катер Shitzu Squalo с оружейным ящиком со взрывчаткой;
  • Магазин одежды Stock 305 с уникальной одеждой в уличном стиле;
  • Багги Vapid Dominator 1967;
  • Тату-салон «Электроклык» с 50 уникальными татуировками;
  • Мастерская «Одноглазый вилли» для модификации внедорожников и ручной раскраской;
  • Коллекция одежды «Приятные эмоции» в стилистике Вайс-Сити;
  • Склад банды «Зеленые курки» с контрабандтным оружием;
  • Отдельный сайд-квест с поиском классических автомобилей от Уаймана.

Релиз GTA VI состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S. Предзагрузка цифровой версии начнется 12 ноября 2026 года, что позволит игрокам запустить игру сразу в день релиза. Физическое издание будет содержать код загрузки и поступит в продажу в тот же период.

Игра будет доступна через цифровые магазины PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store, а также у розничных продавцов по всему миру.

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