Honor представил серию фитнес-браслетов Band 11 с автономностью до 26 дней

Компания Honor представила в Китае серию фитнес-браслетов Honor Band 11, которая включает базовую и Pro-версии. Новые устройства получили улучшенные дисплеи, более емкие аккумуляторы, расширенный набор спортивных режимов и новые функции для мониторинга здоровья. Обе модели получили OLED-дисплеи с разрешением 256 × 402 пикселя и частотой обновления 60 Hz. Экраны прикрыты изогнутым стеклом 2.5D.

Базовая версия Honor Band 11 оснащена 1,57-дюймовым дисплеем. Типичная (стандартная) яркость экрана составляет 700 нит. Аккумулятор емкостью 250 мА·ч обеспечивает до 18 дней автономной работы вместо 14 у предшественника. Корпус фитнес-браслета выполнен из армированного полимерного материала. Толщина устройства составляет 8,99 мм, вес — 15,3 гр.

Honor Band 11 Pro получил более крупный 1,61-дюймовый экран. Типичная яркость составляет 700 нит, пиковая — 2000 нит. Поддерживается режим Always-On Display (всегда включенный экран). Браслет оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 400 мА·ч, обеспечивающим до 26 дней работы. Корпус модели изготовлен из алюминиевого сплава, толщина составляет 8,99 мм, вес — 17 гр. Поддерживаются Bluetooth-звонки, NFC и опционально будет предложена версия с GPS. Также доступны управление музыкой и камерой смартфона, отображение прогноза погоды, уведомления о сообщениях, функция «Найти телефон», будильники, таймеры и более широкий выбор циферблатов.

Общие функции моделей:

По сравнению с предыдущим поколением количество спортивных режимов увеличено с 96 до 113 (включая профессиональный режим для бадминтона);

Заявлена водонепроницаемость 5 ATM (плавать можно, нырять нежелательно);

Круглосуточное измерение пульса, уровня кислорода в крови (SpO2), отслеживание качества сна, уровня стресса, оценка запаса энергии организма и контроль менструального цикла. Также устройства оснащены функцией, связанной с исследованиями риска внезапной остановки сердца.

Цены: Band 11 — $34 (белый, черный и фиолетовый), Band 11 Pro с NFC —$44 (белый, черный и зеленый), Band 11 Pro с GPS — $52 (коричневый). Продажи фитнес-браслетов в Китае уже стартовали. Информации о международном запуске пока нет.