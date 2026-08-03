Microsoft повысил цены на консоли Xbox Series X/S

В конце июня компания Microsoft объявила о повышении цен на консоли Xbox, но изменения вступили в силу только 1 августа. Цены на Xbox Series X/S поднялись в США, Европе и Великобритании.

Xbox Series S на 512 Gb — 500 долларов/евро, 430 фунтов стерлингов;

Xbox Series S на 1 Tb — 600 долларов/евро, 520 фунтов стерлингов;

Xbox Series X Digital — 750 долларов/евро, 620 фунтов стерлингов;

Xbox Series X — 800 долларов/евро, 670 фунтов стерлингов.

Кроме того, Microsoft сообщил, что прекращает производство устройств на 2 Tb. Причина — дефицит памяти на рынке. В компании полагают, что к осени 2027 года цены на комплектующие станут в два раза выше.

В конце июля Microsoft опубликовал итоги за четвертый квартал 2026 финансового года — общая выручка Xbox снизилась на 10%. В игровом направлении спад уже восьмой квартал подряд.