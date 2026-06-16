Mastercard SME Confidence Index: азербайджанские МСБ активно внедряют цифровую трансформацию, одновременно ожидая расширения доступа к финансированию

Малые и средние предприятия Азербайджана активно внедряют цифровую трансформацию, стремясь укрепить свой бизнес и открыть новые возможности для будущего роста. Об этом свидетельствуют результаты нового Mastercard SME Confidence Index.

Согласно исследованию, 84% МСБ в Азербайджане считают цифровые и онлайн-платежи важными для роста бизнеса, в то время как более половины респондентов (53%) называют более простой доступ к финансовым услугам и кредитам направлением с наибольшим потенциалом для развития.

Mastercard SME Confidence Index — это многострановое исследование, которое отражает настроения, приоритеты и ожидания малого и среднего бизнеса в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Цифровизация и доступ к финансированию как драйверы роста

Результаты исследования демонстрируют высокий интерес азербайджанских МСБ к цифровой трансформации. Более половины компаний (54%) уже работают над внедрением цифровых платежей, что отражает очевидный переход к более современным и клиентоориентированным бизнес-моделям.

В то же время предприниматели четко обозначают, какая поддержка необходима им для масштабирования. Наряду с доступом к финансированию, 45% МСБ считают простые и удобные платежные методы важным фактором роста. Такая же доля респондентов отмечает важность обучения и повышения квалификации сотрудников для будущего развития.

Устойчивый прогноз

Несмотря на продолжающееся экономическое давление, азербайджанские МСБ продолжают демонстрировать устойчивость. Чуть более половины респондентов (51%) оценивают текущую экономическую ситуацию как положительную, а 50% сохраняют уверенность в перспективах своего бизнеса на ближайшие 12 месяцев. Эти данные показывают, что компании продолжают ориентироваться на возможности роста, одновременно предпринимая практические шаги для укрепления и модернизации своей деятельности.

Поддержка цифровой экономики Азербайджана

Mastercard продолжает работать с партнерами из государственного и частного секторов, поддерживая цифровую трансформацию бизнеса в Азербайджане.

В рамках программы Cashless Azerbaijan, запущенной в партнерстве с Центральным банком Азербайджана, Mastercard поддерживает расширение цифровых платежей и ускоряет переход страны к более цифровой экономике.

Развивая этот импульс, Mastercard и Центральный банк Азербайджана недавно опубликовали совместное исследование The Next Wave of Digitization in Azerbaijan, в котором МСБ определены как важный драйвер цифрового экономического развития страны, а также обозначены возможности для дальнейшего расширения приема платежей.

Mastercard также сотрудничает с банками, финтех-компаниями и партнерами по экосистеме для расширения доступа к инновационным финансовым решениям, совершенствования трансграничных платежей и внедрения новых цифровых платежных продуктов.

По мере того как МСБ продолжают адаптироваться и развиваться, Mastercard SME Confidence Index подчеркивает как их устойчивость, так и готовность использовать новые возможности. Благодаря надежным технологиям, стратегическим партнерствам и цифровой экспертизе Mastercard продолжает поддерживать азербайджанский бизнес на пути роста.