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23 июня, 2026
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Mastercard Economics Institute: в 2026 году путешественники выбирают смысл, ценность и более продуманные поездки

Mastercard Economics Institute

Mastercard Economics Institute представил свой новый ежегодный отчет о путешествиях «The new travel equation: Macro, machines, motivation», в котором показано, как путешественники адаптируются к более сложному миру, продолжая сохранять стремление к новым открытиям.

Согласно отчету, в 2026 году путешествия формируются под влиянием новой формулы. Макроэкономические и геополитические условия воздействуют на маршруты, стоимость и доступность поездок. Инструменты на базе искусственного интеллекта меняют то, как люди находят направления и планируют путешествия. Личные мотивы все чаще определяют, что путешественники выбирают делать — и на что тратить средства — после прибытия.

По данным Mastercard Economics Institute, туристическая экономика сегодня определяется адаптивностью. Путешественники не отказываются от поездок, но становятся более избирательными и гибкими. В условиях глобальной неопределенности, колебаний валютных курсов, цен на энергоносители и изменения транспортной связанности потребители и компании пересматривают направления, сроки, бюджеты и приоритеты.

Одновременно ценность поездки становится все более важной частью решения о путешествии. Путешественники оценивают весь путь целиком — от стоимости дороги до качества впечатлений по прибытии. Это меняет подход к конкуренции между направлениями: теперь важны не только доступность и стоимость, но и способность соответствовать различным ожиданиям путешественников.

Искусственный интеллект добавляет к этим изменениям еще один уровень. В отчете MEI отмечается, что инструменты на базе ИИ начинают влиять на то, как потребители открывают для себя направления, планируют поездки и расставляют приоритеты. Вместо того чтобы опираться только на знакомые или типовые направления, путешественники, использующие ИИ-инструменты, все чаще могут находить места и впечатления, которые лучше соответствуют их интересам — от культуры и истории до гастрономии, wellness-направлений, мероприятий и локальных открытий.

Этот сдвиг меняет роль сторителлинга для туристических направлений. В среде путешествий, где используется ИИ, места, способные четко рассказать о том, что они предлагают, могут стать более заметными для путешественников. Направление больше не является просто точкой на карте; оно становится набором доступных для поиска, сопоставимых и лично значимых впечатлений.

Для таких рынков, как Азербайджан, это создает интересную перспективу для взгляда на будущее путешествий. Туристическая история страны не строится вокруг одного-единственного впечатления. Она объединяет городскую энергию Баку, местную гастрономию, культурное наследие, природу, региональные маршруты и развивающийся цифровой опыт для гостей. В контексте отчета Mastercard такой многослойный профиль направления отражает более широкий тренд: путешественники все чаще выбирают поездки, которые связаны с личной мотивацией, а не только с локацией.

В отчете также подчеркивается, что траты путешественников значительно различаются в зависимости от того, откуда они приезжают и что считают ценным. После прибытия решения гостей о расходах часто раскрывают истинную цель поездки — будь то шопинг, гастрономия, культура, мероприятия, ночная жизнь, размещение или локальные впечатления. Это подтверждает важность анализа не только количества посетителей, но и их поведения.

По мере того как путешествия становятся более персонализированными, цифровыми и ориентированными на ценность, бесшовные и безопасные платежи остаются важной частью всего пути. От бронирования и передвижения до ресторанов, покупок и повседневных расходов в пункте назначения цифровые платежные решения помогают объединить разные моменты путешествия в более удобный опыт.

Mastercard продолжает поддерживать глобальную экосистему путешествий и торговли благодаря своей платежной сети, аналитике на основе данных и технологиям, которые помогают делать транзакции более безопасными, простыми и бесшовными для потребителей, бизнеса и партнеров.

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