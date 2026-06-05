macOS 27 yalnız Apple Silicon prosessorlu Mac-ları dəstəkləyəcək

Apple şirkəti WWDC 2026 tədbiri ərəfəsində mühüm açıqlama verib. Şirkətin növbəti əməliyyat sistemi olan macOS 27 artıq Intel prosessorlu Mac kompüterlərini dəstəkləməyəcək. Beləliklə, Apple öz ekosistemində Intel dövrünü tamamlamağa hazırlaşır.
Şirkətin bildirdiyinə görə, macOS Tahoe Intel çipləri ilə çalışan Mac modelləri üçün sonuncu böyük əməliyyat sistemi yeniləməsi olacaq. Bu isə o deməkdir ki, WWDC 2026-da təqdim ediləcək macOS 27 yalnız Apple-ın öz istehsalı olan M seriyalı prosessorlarla təchiz edilmiş cihazlarda işləyəcək. İlkin məlumatlara əsasən, M1 çipi ilə təchiz olunan ilk nəsil Mac modelləri də yeni sistemi əldə edəcəklər.
Bununla belə, Intel əsaslı Mac istifadəçiləri tamamilə diqqətdən kənarda qalmayacaq. Apple bu kompüterlər üçün növbəti üç il ərzində təhlükəsizlik yeniləmələrinin təqdim olunacağını açıqlayıb. Bu addım istifadəçilərə yeni platformaya keçid üçün əlavə vaxt qazandıracaq.
Digər mühüm dəyişiklik isə Rosetta texnologiyası ilə bağlıdır. Apple bildirib ki, macOS 27 Intel platforması üçün hazırlanmış tətbiqləri Apple Silicon cihazlarında işə salmağa imkan verən Rosetta texnologiyasını tam şəkildə dəstəkləyən son əməliyyat sistemi olacaq.
Sonrakı versiyalarda Rosetta-nın imkanları əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılacaq. Xüsusilə Intel arxitekturasına əsaslanan köhnə oyunlar və proqramlar üçün yalnız müəyyən funksiyalar əlçatan olacaq. Bu da tərtibatçıları öz məhsullarını tam şəkildə Apple Silicon platformasına uyğunlaşdırmağa sövq edəcək.
Apple-ın bu qərarı şirkətin bütün ekosistemini vahid arxitektura ətrafında birləşdirmək strategiyasının növbəti mərhələsi hesab olunur. Mütəxəssislərin fikrincə, bu addım gələcəkdə macOS-un məhsuldarlığını və enerji səmərəliliyini daha da artıracaq.