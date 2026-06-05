Криптовалюту TON переименуют в GRAM

Основатель Telegram Павел Дуров официально сообщил, что нативный токен блокчейна The Open Network будет переименован с Toncoin (TON) на Gram (GRAM). Он назвал этот шаг «возвращением к истокам».

Блокчейн продолжит называться TON (The Open Network) — изменится только название криптовалюты и ее тикер, а средства пользователей, адреса, смарт-контракты, механизмы стейкинга, NFT и схемы DeFi останутся работать по-прежнему.

Ребрендинг призван вернуть оригинальное название, которое планировалось для проекта с самого начала, а также подчеркнуть полномасштабную интеграцию в экосистему мессенджера.

Проект запуска блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram был представлен Дуровым еще в 2018 году, но из-за запрета американских властей предприниматель отказался от этой идеи. Но TON был запущен некоммерческим партнерством, затем платформа была интегрирована в Telegram, а теперь она возвращает себе исконное имя.

Этот шаг Дуров охарактеризовал как «четвертый из семи шагов в рамках инициативы MTONGA (Make TON Great Again)». Ребрендинг займет около трех недель.