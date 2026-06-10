Apple ужесточает правила публикации приложений в App Store

Компания Apple обновила правила модерации App Store, а также ужесточила требования к приложениям, которые не предлагают пользователям ничего нового или полезного.

Если приложение принадлежит к перенасыщенной категории и не предлагает ничего нового, то его могут отклонить и удалить. Под ограничения попали довольно много категорий, в их числе, приложения для знакомств, фонарики, обои, простые таймеры, генераторы звуковых эффектов и сервисы для гаданий. Разработчикам придется доказать, что их продукт предлагает заметно улучшенный или уникальный пользовательский опыт.

Также Apple раскритиковала программы, которые назвала «низкокачественными» и не приносящими пользы экосистеме. В этот список попали приложения с шуточными отрыжками и другими звуковыми эффектами, игры для употребления алкоголя и программы на тему «Камасутры». Разработчики, которые будут неоднократно подавать некачественные приложения на модерацию, могут лишиться доступа к Apple Developer Program. Но до их удаления компания пообещала предупреждать разработчиков, что их приложениям грозят подобные меры.

Кроме того, из App Store будут удаляться уже опубликованные приложения, если они не обновляются и не улучшаются, не привлекают аудиторию или дублируют существующие решения.