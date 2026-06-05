Топ-10 самых мощных Android-флагманов и субфлагманов мая по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманских и субфлагманских моделей по итогам мая 2026 года.
В рейтинге самых мощных флагманских смартфонов девять из десяти построены на базе процессора от Qualcomm. Единственный аппарат на чипе MediaTek Dimensity 9500 занял девятое место. Лидером рейтинга стал Red Magic 11S Pro+, в основе которого лежит разогнанная версия Snapdragon 8 Elite Gen 5 — Leading Edition. Смартфон набрал 4 171 821 балла. Остальные устройства оснащены стандартной версией этого процессора. На втором месте — iQOO 15 Ultra (4 144 802), на третьем Vivo X300 Ultra Satellite Communication Edition (4 103 004). Далее по списку идут iQOO 15, Nubia Red Magic 11 Pro+, Realme GT8 Pro, OPPO Find X9 Ultra, Honor Win, iQOO 15T и Honor Magic8 Pro.
В рейтинге субфлагманов все устройства базируются на чипах от MediaTek. На первом месте по-прежнему находится iQOO Z11 на разогнанной версии чипа Dimensity 8500, смартфон набрал 2 336 947 баллов. На второй позиции расположился Honor 600 Pro на базе Dimensity 8500 Elite (2 184 653), на третьей — Honor WIN Turbo на том же Dimensity 8500 Elite (2 171 547). В десятку также вошли OPPO K15 Pro, OPPO Reno15 Pro, OPPO Reno15, Redmi Turbo5, OPPO Reno14 Pro, Realme Neo7 SE и OPPO K13 Turbo 5G.
Рейтинг AnTuTu составлен по данным из Китая за период с 1 по 31 мая 2026 года, использовались средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 валидных тестов.