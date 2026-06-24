Китайский суперкомпьютер LineShine преодолел рубеж производительности в 2 Эфлопс и стал самым мощным в мире

Опубликован свежий (67-й выпуск) рейтинг Top500 самых мощных суперкомпьютеров мира. Первое место, впервые, заняла китайская система LineShine, ранее не входившая в список. Суперкомпьютер обошел американский El Capitan по результатам теста High Performance Linpack (HPL) и стал самым мощным в мире.

Система установлена в Национальном центре суперкомпьютерных вычислений в Шэньчжэне. LineShine стал первым суперкомпьютером, официально превысившим 2 Эфлопс в бенчмарке Linpack от TOP500, вторым китайским суперкомпьютером, занявшим первое место в TOP500, и пятой в мире системой с вычислительной мощностью уровня экзаскейл. Это первый суперкомпьютер в истории рейтинга, которому удалось преодолеть отметку в 2 Эфлопс вычислений FP64 без использования графических ускорителей — исключительно за счет центральных процессоров. В последний раз китайская система возглавляла рейтинг TOP500 в 2017 году, суперкомпьютер Sunway TaihuLight показал производительность 93 Пфлопс в бенчмарке HPL.

Созданный Шэньчжэньским центром облачных вычислений, LineShine построен на базе китайских процессоров LX2 с архитектурой Armv9. Каждый имеет 304 вычислительных ядра и работает на частоте 1,55 GHz. В общей сложности система насчитывает около 13,8 млн. ядер. Система использует фирменную высокоскоростную межпроцессорную сеть LingQi, а также память HBM с пропускной способностью до 4 Tb/с на процессор. Каждый вычислительный узел дополнительно оснащается до 256 Gb памяти DDR5. LineShine потребляет приблизительно 42,2 МВт энергии, что обеспечивает энергоэффективность на уровне 52,07 Гфлопс/Вт. Используется ОС Kylin.

Помимо первого места в Top500, система LineShine также заняла первое место в рейтинге HPCG с результатом 22,00 Пфлопс, который многие специалисты считают более показательным для реальных научных и инженерных задач, чем классический тест Linpack. В вычислениях, связанных с искусственным интеллектом, китайская система уступает ряду конкурентов. В тесте HPL-MxP, оценивающем производительность в задачах смешанной точности, LineShine показал результат 7,92 Эфлопс — меньше, чем у американских суперкомпьютеров El Capitan, Frontier и Aurora. Причина заключается в том, что в отличие от большинства современных лидеров отрасли, LineShine не использует специализированные ИИ-ускорители, такие как AMD Instinct или Intel Ponte Vecchio.

Появление LineShine в рейтинге Top500 говорит о том, что Китай смог создать суперкомпьютер мирового уровня практически полностью на собственной технологической базе, в условиях жестких санкций и ограничений на поставки западных передовых чипов.