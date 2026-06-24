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При поддержке Azercell стартует проект по обучению педагогов работе с искусственным интеллектом

Azercell

Один из ключевых участников цифровой экосистемы Азербайджана Azercell Telecom продолжает развивать проекты, направленные на внедрение и эффективное использование технологий искусственного интеллекта. Так, компания поддержала проект «SİMM – Süni İntellektlə Müasir Məktəb» («Современная школа с искусственным интеллектом»), реализуемый в соответствии с приоритетами «Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы».

Проект направлен на развитие компетенций педагогов в области использования искусственного интеллекта в образовательном процессе. В рамках инициативы более 120 учителей общеобразовательных школ Баку, Карабаха и Гянджи пройдут специализированное обучение по работе с современными ИИ-инструментами и подходам к их применению в обучении.

Основная цель программы — содействовать интеграции инновационных технологий в систему школьного образования, а также сформировать у педагогов практические навыки эффективного, безопасного и ответственного использования решений на основе искусственного интеллекта в учебном процессе.

Одной из ключевых особенностей проекта станет каскадная модель обучения. Педагоги, успешно завершившие программу, будут способствовать масштабированию проекта, передавая полученные знания своим коллегам.

По итогам программы будут отмечены три участника, продемонстрировавшие наиболее высокие результаты и активное вовлечение в процесс обучения.

Реализация проекта призвана способствовать повышению уровня цифровых компетенций педагогов и более широкому внедрению инновационных подходов в образовательную систему Азербайджана.

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