iPhone və iPad istifadəçilərinin böyük əksəriyyəti artıq iOS 26 və iPadOS 26-ya keçib

Apple mobil əməliyyat sistemlərinin yayılması ilə bağlı ən son statistikanı təqdim edib. Rəqəmlər göstərir ki, istifadəçilər yeni proqram təminatına sürətlə keçməyə davam edirlər, baxmayaraq ki, bu ilki göstəricilər əvvəlki nəsil sistemlərlə müqayisədə bir qədər aşağıdır.
Şirkətin məlumatına görə, son dörd il ərzində istehsal olunmuş iPhone modellərinin 86%-i artıq iOS 26 əməliyyat sistemi ilə işləyir. Bu kateqoriyada cihazların 11%-i hələ də iOS 18 istifadə edir, qalan 3%-də isə daha köhnə proqram təminatı quraşdırılıb.
Bütün iOS 26 dəstəyi alan iPhone modelləri nəzərə alındıqda isə vəziyyət belədir:
- 79% — iOS 26
- 14% — iOS 18
- 7% — daha köhnə versiyalar
Apple planşetlər üzrə də statistikanı açıqlayıb. Son dörd ildə buraxılmış iPad modellərinin 79%-i artıq iPadOS 26 yeniləməsini alıb.
Bu seqmentdə:
- 79% — iPadOS 26
- 16% — iPadOS 18
- 5% — əvvəlki versiyalar
Bütün uyğun iPad modelləri üzrə hesablamada isə iPadOS 26-nın payı 68% təşkil edir.
Apple-ın fevral ayında açıqladığı göstəricilərlə müqayisədə iOS 26-nın yayılması nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb.
Son dörd ildə təqdim olunan iPhone modelləri arasında iOS 26-nın payı 12 faiz bəndi yüksəlib. Bütün uyğun iPhone modellərində isə artım 13 faiz bəndi təşkil edib.
iPadOS 26 da oxşar dinamika nümayiş etdirib:
- Yeni iPad modellərində artım — 13 faiz bəndi
- Bütün uyğun iPad-lərdə artım — 11 faiz bəndi
Bununla belə, Apple-ın yeni əməliyyat sistemləri əvvəlki nəsillərin tempinə tam çata bilməyib. Şirkətin məlumatına əsasən, 2025-ci ilin iyun ayındakı iOS 18 və iPadOS 18 göstəriciləri ilə müqayisədə iOS 26 və iPadOS 26 orta hesabla təxminən 2,5% geri qalır.