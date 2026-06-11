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12 июня, 2026
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Национальный этап «RobotChallenge» пройдет при поддержке Azercell

Azercell

13–14 июня 2026 года в Азербайджане впервые состоится национальный этап «RobotChallenge» — одного из крупнейших и наиболее престижных международных соревнований в области робототехники и технологий. Мероприятие пройдет при поддержке Azercell в Baku Crystal Hall.

Основанный в Австрии и получивший дальнейшее развитие как международная площадка благодаря расширению в Китае, «RobotChallenge» сегодня объединяет молодых инноваторов со всего мира. Конкурс предоставляет участникам возможность продемонстрировать знания и навыки в области робототехники, программирования, инженерии, искусственного интеллекта и инноваций.

Проведение национального этапа в Азербайджане будет способствовать развитию STEAM-образования, укреплению инновационной экосистемы страны и поддержке нового поколения специалистов в сфере технологий.

В рамках соревнования участники различных возрастных категорий представят свои проекты в области робототехники, программирования, искусственного интеллекта и инноваций.  Победители национального этапа получат возможность представить Азербайджан в международном финале «RobotChallenge», который пройдет в Китае.

Подробная информация о «RobotChallenge Azerbaijan 2026» доступна на сайте www.robotchallenge.az.

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