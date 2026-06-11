Kingdom Come: Deliverance и Final Fantasy XVI и другие игры добавят в расширенную PS Plus

Компания Sony объявила подборку игр, которые в ближайшее время станут доступны для подписчиков расширенного тарифа PlayStation Plus — PS Plus Extra и PS Plus Premium. Все игры войдут в каталог 16 июня, но в США, Великобритании и Японии некоторые тайтлы добавят в подписку в другие даты.
Игры для PS Plus Extra:
- Final Fantasy XVI (PS5);
- Sonic X Shadow Generations (PS4, PS5);
- Kingdom Come: Deliverance (PS4, PS5);
- Life is Strange: Double Exposure (PS5);
- Farming Simulator 25 (PS5);
- Blades of Fire (PS5);
- Black Desert (PS5).
А подписчики PS Plus Premium также получат стильную ритм-игру Gitaroo Man (PS4, PS5).