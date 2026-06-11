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12 июня, 2026
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Kingdom Come: Deliverance и Final Fantasy XVI и другие игры добавят в расширенную PS Plus

PS Plus

Компания Sony объявила подборку игр, которые в ближайшее время станут доступны для подписчиков расширенного тарифа PlayStation Plus — PS Plus Extra и PS Plus Premium. Все игры войдут в каталог 16 июня, но в США, Великобритании и Японии некоторые тайтлы добавят в подписку в другие даты.

Игры для PS Plus Extra:

  • Final Fantasy XVI (PS5);
  • Sonic X Shadow Generations (PS4, PS5);
  • Kingdom Come: Deliverance (PS4, PS5);
  • Life is Strange: Double Exposure (PS5);
  • Farming Simulator 25 (PS5);
  • Blades of Fire (PS5);
  • Black Desert (PS5).

А подписчики PS Plus Premium также получат стильную ритм-игру Gitaroo Man (PS4, PS5).

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