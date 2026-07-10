Представлена Sony RX10 V — премиальная компактная камера-суперзум

Компания Sony представила RX10 V — новую компактную камеру-суперзум. Это первое обновление серии RX10 почти за десять лет. Камера ориентирована на пользователей, которым важен большой диапазон фокусных расстояний без смены оптики: для путешествий, спорта, съемки дикой природы и т.д.

Sony RX10 V сохранила за собой оптику Zeiss Vario-Sonnar с эквивалентным фокусным расстоянием 24–600 мм, диафрагмой f/2,4-4 и 25-кратный зум, которая использовалась в модели предыдущего поколения. В основе камеры лежит новый 20,1-мегапиксельный многослойный сенсор, который позволяет вести непрерывную серийную съемку до 30 FPS без затемнения видоискателя.

Модель получила новый мощный процессор BIONZ XR с ИИ, что позволило заметно улучшить автофокус (575 точек) и добавить новые интеллектуальные функции, такие как отслеживание объектов в реальном времени и распознавание людей, включая лица и глаза при быстром движении.

Камера может снимать видео 4K при 60 FPS без обрезки кадра по ширине, а 4K при 120 FPS — с обрезкой. Поддерживаются профили S-Log3 и S-Cinetone. Также RX10 V поддерживает стриминг через USB Type-C до 4K при 30 FPS с параллельной записью на карту памяти. При этом сохранен разъем формата Micro HDMI — менее надежный, чем полноразмерный HDMI. Есть функция Speed Boost, которая появилась в профессиональной модели A9 III — поддерживается повышение скорости при серийной съемке.

Sony радикально переработала внешний вид RX10 V. Корпус, защищенный от пыли и влаги, выполнен в стиле флагманских Sony Alpha. Камера получила OLED-видоискатель и аккумулятор NP-FZ100, который используется в современных беззеркальных моделях компании. По сравнению с моделью предыдущего поколения новая камера лишилась встроенного ND-фильтра и выдвижной вспышки.

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Продажи Sony RX10 V начнутся в августе 2026 года по цене $2299,99.