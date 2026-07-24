Sony представила компактную полнокадровую кинокамеру FX5

Компания Sony представила FX5 – профессиональную компактную полнокадровую кинокамеру линейки Cinema Line. Новинка поддерживает широкий набор форматов и функцию расширения динамического диапазона.

В основе Sony FX5 лежит новый полнокадровый многослойный сенсор Exmor RS CMOS разрешением 16,6 Мп, работающий в связке с процессором BIONZ XR2 со встроенным блоком искусственного интеллекта. Видео можно записывать в формате 5K @ 60 fps и 4K @ 120 fps. В дальнейшем, с обновлениями прошивки добавятся режимы 5K @ 120 fps и 4K @ 240 fps.

Одной из главных особенностей камеры стала поддержка режима Open Gate, где FX5 может использовать всю площадь сенсора для записи видео в формате 3:2 с разрешением 5K. Это особенно удобно для создания горизонтальных и вертикальных версий ролика, а также работы с анаморфными объективами.

FX5 стала первой камерой Cinema Line FX с внутренней записью 16-битного RAW в формате X-OCN. Пользователю доступны варианты X-OCN LT, X-OCN C1 и X-OCN C2, причем 2 из них разработаны для уменьшения размера файлов. Также отмечаются три базовых значения ISO (800, 4000, 12800) и режим Dual Gain Shooting, обеспечивающий до 16 ступеней динамического диапазона (при съемке в профиле S-Log3). Благодаря режиму Auto Tracing White Balance доступны автоматический замер и подстройка баланса белого в реальном времени, в том числе через ИК-сенсор.

В числе других функций: улучшенная стабилизация в режиме Dynamic Active Mode, усовершенствованная система внутрикамерной стабилизации изображения (IBIS), распознавание объектов с помощью ИИ, улучшенная фокусировка в условиях низкой освещенности и функция Clear Image Zoom. Встроенного видоискателя у камеры нет: производитель предлагает опциональный внешний модуль DVF-EL1, а для профессиональной работы со звуком — новую рукоятку XLR-H2. В комплекте с ней камера может поддерживать 32-битную запись с плавающей точкой.

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Предусмотрены 3,5-дюймовый поворотный сенсорный экран с разрешением 2,76 Мп, встроенная система охлаждения, разъемы Ethernet, HDMI, два USB-C, а также порты для наушников и микрофона (3,5 мм). Камера оборудована слотами для карт памяти SD UHS-II и CFexpress Type A. В качестве источника питания выступает аккумулятор Sony NPSA100, обеспечивающий до 130 минут записи. Габариты FX5 составляют 132 × 79 × 87 мм при весе 734 гр.

Sony FX5 поступит в продажу в середине августа этого года по цене $4898. Комплект с рукояткой XLR-H2 будет стоить $5498 — саму рукоятку можно приобрести за $798. Цена внешнего видоискателя DVF-EL1 составляет $698.