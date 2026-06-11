Bakcell стал партнером мероприятия «Signature Gala Night»

Компания Bakcell продолжает поддерживать инициативы, направленные на развитие культуры и искусства. Компания выступила партнером мероприятия «Signature Gala Night», объединившего лучшие образцы мировой классической музыки.

На сцене выступили известная испанская исполнительница Ангелес Толедано, участники популярного проекта The Magic of Sanremo, гитарист виртуоз Бенито Берналь, народный артист Азербайджана Самир Джафаров, заслуженный артист Рамиль Гасымов и другие известные музыканты. Музыкальная программа была представлена в сопровождении Большого академического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Дирижером выступал главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств Эйюб Гулиев.

Поддержка данного мероприятия является частью деятельности Bakcell, направленной на сохранение культурного наследия, популяризацию искусства и развитие инициатив, создающих ценность для общества. Компания продолжает поддерживать проекты, способствующие развитию культуры и искусства в Азербайджане.

«Signature Gala Night» — это уникальный культурный проект, объединяющий традиции классической музыки благодаря участию местных и зарубежных исполнителей.

О Bakcell

Bakcell первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.