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26 июня, 2026
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IBM представила первый в мире техпроцесс менее 1 нанометра

IBM

IBM представила технологию, которую компания назвала первой в мире разработкой для производства чипов размером менее 1 нанометра. Новинка появилась на фоне усиливающейся гонки технологических компаний за создание полупроводников, способных справляться с все более ресурсоемкими задачами в сфере ИИ.

Новая технология IBM использует транзисторную архитектуру размером 0,7 нанометра, что усиливает позиции компании в конкуренции с такими производителями, как TSMC и Intel. Для сравнения, на прошлой неделе Intel сообщила, что ее технологический процесс 18A для выпуска чипов размером 1,8 нанометра перешел в стадию опытного производства — этап тестирования перед массовым выпуском.

По данным IBM, новый чип способен разместить почти 100 млрд. транзисторов на площади размером с ноготь. Разработка обеспечивает до 50% прироста производительности или до 70% повышения энергоэффективности.

В компании ожидают, что промышленное производство чипов на базе новой технологии может начаться примерно через 5 лет. Ранее IBM лицензировала свои разработки в области микросхем таким компаниям, как Samsung Electronics и Rapidus, однако партнер по выпуску 0,7 нм чипов пока не объявлен.

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