Vivo X300 E получил камеру Zeiss и аккумулятор на 7200 мАч

Компания Vivo представила в Китае смартфон X300 E – это уже пятая модель серии X300. Аппарат оснащен 10-битным AMOLED-дисплеем диагональю 6,59 дюйма с разрешением 2750 х 1260 пикселей, частотой обновления 144 Hz, максимальной яркостью 1800 нит и ШИМ-частотой 4320 Hz. Обеспечивается 100% охват DCI-P3.

В основе Vivo X300 E лежит 3-нм флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5, дополненный 12 Gb оперативной памятью стандарта LPDDR5X и до 512 Gb флеш-памятью UFS 4.1. Смартфон получил систему охлаждения с испарительной камерой. В основную камеру с настройкой Zeiss входит главный датчик на 50 Мп (Sony IMX921, 1/1.56″, f/1.88, OIS), ультраширокоугольный объектив на 8 Мп (OV08D10, 1/4″, f/2.2) и перископический модуль на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1.95″, f/2.65, оптический зум 3х, OIS). Камера поддерживает запись видео в разрешении до 4K. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0, автофокус).

Аккумулятор емкостью 7200 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Это самая высокая емкость для серии X300. Список характеристик также включает поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-порт, NFC-модуль, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защиту IP68/69. Смартфон поставляется с Android 16 и оболочкой OriginOS 6. Габариты и вес в зависимости от версии: 157,52 x 74,33 x 7,99/7,79 мм, 203/199,5 гр.

Цены на Vivo X300 E : 12/256 Gb — $709, 12/512 Gb — $782. Смартфон будет доступен в цветах Moonlight White, Midnight Black и Sunlight Orange. Старт продаж намечен на 31 июля. Планы по глобальному запуску устройства компания пока не озвучила.