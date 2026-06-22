spot_img
23 июня, 2026
ДомойТехнологииНоутбукиПредставлен ноутбук Lenovo ThinkPad P16s (2026) на базе Core Ultra 7 356H

Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad P16s (2026) на базе Core Ultra 7 356H

Lenovo ThinkPad P16s (2026)

Каталог продукции компании Lenovo пополнила мобильная рабочая станция премиум-класса ThinkPad P16s (2026), созданная для профессионалов: инженеров, архитекторов и разработчиков. Ноутбук оснащен 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 120 Hz, что гарантирует высокую четкость и плавность изображения. Опционально доступна версия с сенсорным экраном.

Lenovo ThinkPad P16s (2026) предлагается с 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 356H с максимальной частотой 4,9 GHz и дискретными видеокартами NVIDIA RTX Pro 500 или RTX Pro 1000. Позднее в продажу поступит более мощная версия с Core Ultra 9 386H и графикой RTX Pro 2000.

Все модификации оснащены 32 Gb оперативной памяти и твердотельным накопителем PCIe Gen 4 емкостью 1 Tb. Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 90 Втч. Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта Thunderbolt 4, разъем HDMI 2,0, два USB-A, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и сетевой интерфейс RJ45.

Цена ноутбука Lenovo ThinkPad P16s (2026) на рынке Китая с видеокартой RTX Pro 500 составляет $2950, с RTX Pro 1000 — $3395.

Предыдущая статья
От Disaster Recovery до ИИ-автоматизации: Elcore представила возможности AWS для азербайджанского рынка
Следующая статья
Honor X80 Pro Max получил экран с яркостью 10 000 нит и аккумулятор на 11 000 мАч
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,757ФанатыМне нравится
1,010ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»