Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad P16s (2026) на базе Core Ultra 7 356H

Каталог продукции компании Lenovo пополнила мобильная рабочая станция премиум-класса ThinkPad P16s (2026), созданная для профессионалов: инженеров, архитекторов и разработчиков. Ноутбук оснащен 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 120 Hz, что гарантирует высокую четкость и плавность изображения. Опционально доступна версия с сенсорным экраном.

Lenovo ThinkPad P16s (2026) предлагается с 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 356H с максимальной частотой 4,9 GHz и дискретными видеокартами NVIDIA RTX Pro 500 или RTX Pro 1000. Позднее в продажу поступит более мощная версия с Core Ultra 9 386H и графикой RTX Pro 2000.

Все модификации оснащены 32 Gb оперативной памяти и твердотельным накопителем PCIe Gen 4 емкостью 1 Tb. Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 90 Втч. Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта Thunderbolt 4, разъем HDMI 2,0, два USB-A, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и сетевой интерфейс RJ45.

Цена ноутбука Lenovo ThinkPad P16s (2026) на рынке Китая с видеокартой RTX Pro 500 составляет $2950, с RTX Pro 1000 — $3395.