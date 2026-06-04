H3C представила первую в мире корпоративную точку доступа Wi-Fi 8 с поддержкой искусственного интеллекта

Компания H3C объявила о выпуске первой в мире корпоративной точки доступа стандарта Wi-Fi 8, открывая новый этап развития беспроводных сетей для бизнеса. Новинка сочетает возможности технологии Wi-Fi нового поколения с собственными алгоритмами искусственного интеллекта и ориентирована на решение одной из главных задач современных предприятий — обеспечение стабильного и предсказуемого качества беспроводного подключения в условиях растущей нагрузки.

По мере того как искусственный интеллект все активнее внедряется в производственные процессы, логистику, здравоохранение и другие отрасли, требования к корпоративным сетям выходят далеко за рамки высокой скорости передачи данных. Для критически важных приложений сегодня важны минимальные задержки, высокая надежность соединения и способность сети стабильно работать в условиях большого количества подключенных устройств.

Именно на эти задачи ориентирована новая 5-диапазонная точка доступа H3C. В отличие от предыдущих поколений беспроводных технологий, где основной акцент делался на увеличении пропускной способности, Wi-Fi 8 делает ставку на гарантированное качество пользовательского опыта. По данным компании, новое устройство способно поддерживать стабильное соединение даже в сложных радиочастотных условиях, при высокой плотности пользователей и интенсивном перемещении подключенных устройств.

В основе решения лежит интеллектуальная система управления радиоресурсами. Используя возможности Wi-Fi 8, включая координированное повторное использование спектра и динамическое распределение частотных ресурсов, точка доступа обеспечивает совместную работу нескольких устройств сети для повышения общей эффективности беспроводной инфраструктуры. Благодаря этому эффективность использования спектра может увеличиваться примерно на 30%.

Среди основных преимуществ новой платформы компания выделяет повышение пропускной способности более чем на 25% в сложных сценариях эксплуатации, снижение задержек на 25% для приложений реального времени, а также сокращение потерь пакетов при роуминге между точками доступа примерно на 25%. Это особенно важно для промышленных предприятий, медицинских учреждений, складских комплексов и других организаций, где стабильность беспроводной связи напрямую влияет на эффективность бизнес-процессов.

Значительное внимание уделено и вопросам эксплуатации сетевой инфраструктуры. Точка доступа оснащена встроенными механизмами Agentic AI, которые позволяют системе самостоятельно анализировать состояние сети, оптимизировать параметры работы и выявлять причины возможных неисправностей. Такой подход снижает нагрузку на ИТ-подразделения и упрощает управление корпоративными беспроводными сетями.

В H3C также сообщили, что ряд ключевых технологий Wi-Fi 8 уже реализован в существующей линейке решений Wi-Fi 7+, что позволяет заказчикам начать подготовку к переходу на новый стандарт без необходимости полной модернизации инфраструктуры.

Разработка нового поколения корпоративных беспроводных решений ведется в сотрудничестве с компанией Broadcom, обеспечивающей аппаратную основу для поддержки передовых функций управления радиочастотным спектром и работы в высоконагруженных сетях.

Появление первых коммерческих решений Wi-Fi 8 свидетельствует о начале нового этапа эволюции корпоративных беспроводных сетей. Если предыдущие поколения Wi-Fi были ориентированы преимущественно на увеличение скорости передачи данных, то новый стандарт делает приоритетом надежность, предсказуемость работы и интеллектуальное управление сетевой инфраструктурой, что особенно важно в эпоху искусственного интеллекта и цифровой трансформации бизнеса.