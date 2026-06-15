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17 июня, 2026
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Google Earth-də pulsuz aviasimulyator istifadəyə verildi

Google şirkəti Google Earth xidmətinin veb versiyasına yeni eksperimental uçuş simulyatoru əlavə edib. Yeni funksiya istifadəçilərə virtual təyyarəni idarə edərək Yer kürəsini quş uçuşu hündürlüyündən kəşf etməyə imkan verir.

Yeni rejim birbaşa brauzerdə işləyir və əlavə proqram və ya genişləndirmələrin quraşdırılmasını tələb etmir. Simulyatoru işə salmaq üçün Google Earth-də «Google Earth-i araşdırın» bölməsinə daxil olmaq, daha sonra isə «Uçuş simulyasiyası» seçimini aktivləşdirmək kifayətdir.

Bundan sonra istifadəçi virtual təyyarənin kabinəsinə keçir və siçanla yanaşı klaviatura düymələrinin köməyi ilə dünyanın istənilən nöqtəsi üzərində sərbəst uçuş həyata keçirə bilir.

Yeni funksiya bir çox cəhətdən məşhur Microsoft Flight Simulator oyununu xatırlatsa da, Google vurğulayır ki, burada məqsəd pilot hazırlığı deyil. Simulyator əsasən coğrafiyanı öyrənmək və virtual səyahətlər etmək üçün nəzərdə tutulub.

Xidmətdə sadələşdirilmiş uçuş fizikası istifadə olunur. Uçuş zamanı üçölçülü binalar və yüksək detallı teksturalar internet bağlantısının sürətindən asılı olaraq dinamik şəkildə yüklənir. Buna görə də yüksək sürətlə hərəkət edərkən qısa gecikmələr yarana bilər.

Əgər virtual təyyarə yer səthi ilə toqquşarsa, simulyasiya avtomatik olaraq dayandırılır. Bu halda istifadəçi sadəcə yenidən başlat düyməsini sıxaraq uçuşu təhlükəsiz hündürlükdən davam etdirə bilər.

Yeni funksiya artıq bütün istifadəçilər üçün əlçatandır və Google Earth-i daha interaktiv şəkildə araşdırmağa imkan verir.

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