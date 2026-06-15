В Австралии введен в эксплуатацию ИИ-суперкомпьютер MAVERIC на базе Nvidia GB200 NVL72

Австралийский Monash University в партнерстве с Nvidia, Dell Technologies и CDC Data Centres объявил о запуске мощного ИИ-суперкомпьютера MAVERIC (Monash AdVanced Environment for Research and Intelligent Computing). Комплекс размещен в кампусе CDC в Бруклине, недалеко от Мельбурна. Стоимость проекта составила 60 млн. австралийских долларов.

Запуск ИИ-суперкомпьютера поможет в решении важнейших глобальных проблем здравоохранения, включая раннюю диагностику рака, лечение хронических заболеваний, открытие новых лекарств и пр. Использовать ресурсы системы планируется и в других областях, включая моделирование климата и обработку конфиденциальной информации.

В основу системы положены серверы Dell PowerEdge XE9712 на базе платформы Nvidia GB200 NVL72, объединяющей 36 процессоров Grace и 72 графических ускорителя Blackwell B200. При этом каждое изделие B200 содержит 16 896 ядер CUDA, 528 тензорных ядер и 192 Gb памяти HBM3Е.

MAVERIC использует передовую технологию жидкостного охлаждения с замкнутым контуром, благодаря чему отпадает необходимость в постоянном водоснабжении. Утверждается, что такое конструктивное решение не только снижает негативное влияние на окружающую среду, но и устанавливает новый стандарт для устойчивых высокопроизводительных вычислений. Показатели производительности суперкомпьютера пока не раскрываются.