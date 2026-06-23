Google dünyada ilk süni intellekt incəsənət muzeyini açdı

Google süni intellektin yaratdığı əsərlərə həsr olunmuş dünyanın ilk muzeyini istifadəyə verib. Dataland adlanan layihə məşhur media-rəssam Refik Anadol ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilib. Anadol 2016-cı ildən Google ilə müxtəlif süni intellekt layihələri üzərində çalışır.
Muzey The Grand LA binasında, Los Angeles şəhərində yerləşir və 2322 kvadratmetrlik sahəni əhatə edir. İlk sərgi Machine Dreams: Rainforest adlanır və təbiət haqqında böyük həcmdə məlumatlar əsasında öyrədilmiş süni intellekt modeli tərəfindən yaradılıb.
Sərgi çərçivəsində süni intellekt real vaxt rejimində 1,2 milyard piksel həcmində vizual görüntülər formalaşdırır və ziyarətçilərin hərəkətlərinə dinamik reaksiya verir. Daha immersiv təcrübə yaratmaq üçün sistem eyni zamanda səs landşaftları yaradır, ziyarətçilərin emosiyalarını analiz edir və ekranda baş verənlərə uyğun olaraq xüsusi qoxular generasiya edir.
Muzeyin açılışı ilə paralel olaraq Google Arts & Culture tərəfindən maliyyələşdirilən Dataland AI Artist Residency proqramı da istifadəyə verilib. Layihə çərçivəsində dörd rəssam 25 min dollar məbləğində qrant, Refik Anadol Studio-dan mentor dəstəyi və Google-un maşın öyrənməsi alətlərinə çıxış əldə edəcək.
Seçilmiş iştirakçıların əsərləri bu ilin sonuna qədər həm Dataland muzeyində, həm də Google Arts & Culture platformasında nümayiş olunacaq.