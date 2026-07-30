Alphyn.AI Chat: hər bir əməkdaş üçün korporativ AI portalı

Alphyn.AI şirkəti maliyyə sektoru, telekom, pərakəndə satış və sənaye müəssisələri üçün böyük dil modellərinə (LLM) çıxış təmin edən korporativ Alphyn.AI Chat platformasını bazara təqdim etdi.
Bu gün AI haqqında hər bir əməkdaş eşidir, lakin praktiki olaraq onunla dar mütəxəssis dairəsi işləyir. Əsas səbəblər – fraqmentləşdirilmiş giriş, prosesləri mürəkkəbləşdirən çoxlu pərakəndə abunəliklər və alətlər, eləcə də lazımi modellərin əsassız dərəcədə yüksək qiyməti və ya yetərsiz məhsuldarlığıdır. Korporativ abunəliklər əldə edən şirkətlər isə başqa bir problemlə qarşılaşırlar: CIO üçün ayrı-ayrı biznes tapşırıqları üzrə modellərin istifadə xərclərinin strukturunu qiymətləndirmək üçün alətlər dəsti yoxdur, şəxsi hesablar isə konfidentsial məlumatların sızması riskini yaradır.
Alphyn.AI Chat hər iki problemi həll edir. Əməkdaş brauzeri açır, korporativ SSO vasitəsilə daxil olur və Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Qwen, Llama və digər aparıcı modellərlə tək pəncərədə işləyir. Ayrı-ayrı xidmətləri satın almaq və tənzimləmək tələb olunmur.
Biznes nə əldə edir:
- Bütün əməkdaşlar üçün giriş. Şəxsi abunəliklər əvəzinə korporativ login. AI ayrı-ayrı komandaların imtiyazı olmaqdan çıxır və bütün şirkətin iş alətinə çevrilir.
- Səlahiyyətlərin verilməsi ilə büdcələr. ControlTower modulu büdcəni səviyyələr üzrə bölüşdürür: şirkət – divizion – komanda – əməkdaş. Hər bir səviyyə öz payını özü idarə edir, rəhbər isə hər bir sorğu üzrə analitikanı görür.
- Tapşırığa uyğun model və provayder sərbəstliyi. Sürətli model – tərcümə üçün, güclü model – müqavilənin təhlili üçün, lokal model – həssas məlumatlar üçün. Platforma vendor-aqnostikdir: provayderin dəyişdirilməsi proseslərin yenidən qurulmasını tələb etmir.
- Kontekstdə korporativ biliklər (RAG). Knowledge Collections daxili sənədləri bir neçə kliklə çata qoşur; mürəkkəb formatlı sənədləri isə Docling parseri təhlil edir.
- Mürəkkəb tapşırıqlar üçün AI-agent. Cowork Agent tapşırığı hissələrə bölür və avtonom şəkildə yerinə yetirir: PPTX/DOCX faylları, kod, brauzer və diaqramlarla iş. Jira, Confluence, GitHub, SharePoint və SQL məlumat bazaları ilə inteqrasiyalar – MCP (Model Context Protocol) konnektorları vasitəsilə həyata keçirilir.
- Məlumatlar sifarişçinin konturunda. Self-hosted yerləşdirilmə (Docker/K8s). Daxili təbəqə (dialoq tarixçəsi, sənədlər, bilik bazaları, loqlar) şirkətin perimetrini tərk etmir: xarici provayderə yalnız sorğunun mətni göndərilir. Guardrails hər bir sorğunu və əlavə edilmiş faylları şirkətin təhlükəsizlik siyasətinə uyğunluq baxımından yoxlayır, fərdi və həssas məlumatları modelə göndərilməzdən əvvəl maskalayır və ya bloklayır.
Platforma artıq 2000-dən çox əməkdaşı olan iri texnologiya holdinqində tətbiq edilib: 500-dən çox aktiv istifadəçi ondan AI biznes-analitikası, təqdimatların generasiyası, GitLab-da code review və sənədlər üzrə RAG üçün istifadə edir. Bəzi tərtibat tapşırıqları üç dəfə sürətlənib.
Platforma korporativ autentifikasiya sistemləri (AD/SSO) ilə inteqrasiya olunur. Tətbiq edilməsi və ilk biznes nəticələrinin əldə olunması müddəti – iki həftədən başlayır.
“Alphyn.AI tərəfdaşı və məlumatlar həmçinin süni intellekt əsasında biznes-proseslərin optimallaşdırılması üçün İT həllər təchizatçısı olan Databorn şirkəti həllin nümayişini sizin ssenariləriniz üzrə keçirməyə və məhsul haqqında ətraflı məlumat təqdim etməyə hazırdır,” – deyə DATABORN şirkətinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionu üzrə biznesin inkişafı direktoru Yevgeni Çernoburov bildirdi.
Əlavə məlumat üçün [email protected] ünvanına müraciət edə bilərsiniz.
Alphyn.AI haqqında
Alphyn.AI – Enterprise seqmentində generativ modellərlə təhlükəsiz və səmərəli iş alətləri üzrə ixtisaslaşan, süni intellekt sahəsində korporativ həllərin tərtibatçısıdır. Şirkətin veb-saytı: www.alphyn.ai.
Databorn haqqında
Databorn – böyük məlumatlar və biznes-analitika sahəsində konsaltinq xidmətləri göstərən beynəlxalq şirkətdir. Şirkətin veb-saytı: databorn.ai.