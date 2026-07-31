OpenAI снизила цены на две модели семейства GPT‑5.6

Компания OpenAI снизила цены на использование двух ИИ-моделей семейства GPT‑5.6. Линейка включает три основные версии, оптимизированные под разные задачи и уровни затрат — Sol (флагманская модель для сверхсложной аналитики и логики), Terra (сбалансированный вариант для повседневной работы) и Luna (самая быстрая и дешевая модель для массовых задач).

Изменения коснулись моделей Terra и Luna. Начиная с сегодняшнего дня стоимость использования модели Terra снижается на 20% — $2 за миллион входных токенов и $12 за миллион выходных токенов. Стоимость Luna снижается на 80% — $0,20 за миллион входных токенов и $1,20 за миллион выходных токенов.

Цена Sol осталась прежней. Стоимость ежемесячных подписок на ChatGPT и Codex также не изменилась.