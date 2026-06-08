Əfsanə geri qayıdır: Fable oyununun dəqiq çıxış tarixi açıqlanıb

Xbox Games Showcase 2026 tədbiri çərçivəsində britaniyalı Playground Games studiyası uzun müddətdir gözlənilən Fable oyununun yeni süjet treylerini təqdim edib. Videoda pərəstişkarların ən çox maraqlandığı detal da açıqlanıb – oyunun rəsmi çıxış tarixi.
Yeni nəsil fantaziya RPG-si 23 fevral 2027-ci il tarixində PC, PlayStation 5 və Xbox Series X|S platformaları üçün satışa çıxacaq. Oyun eyni zamanda ilk gündən Game Pass abunəçiləri üçün də əlçatan olacaq.
Treylerdə oyunun əsas düşmənləri və hekayə xəttinin bəzi detalları nümayiş etdirilib. Xüsusi diqqət çəkən məqamlardan biri isə məşhur britaniyalı aktrisa Hayley Atwell tərəfindən canlandırılan yeni qadın antaqonist olub. Aktrisa daha əvvəl Captain America: The First Avenger və Agent Carter layihələrindəki rolları ilə böyük populyarlıq qazanıb.
Videoda həmçinin seriyanın köhnə fanatlarını sevindirəcək bir sürpriz də yer alıb. Belə ki, 2004-cü ildə çıxan ilk Fable oyunundan tanınan məşhur cani Jack of Blades yenidən ekranda görünüb.
Oyunun artıq Steam platformasında rəsmi səhifəsi açılıb və ön sifarişlər başlayıb. Standart nəşr 70 dollar, Premium versiya isə 100 dollar qiymət etiketi ilə təqdim olunur.
Premium paketə eksklüziv zireh dəstləri, rəqəmsal artbuk, oyunun rəsmi musiqi albomu və ən əsası, oyuna rəsmi buraxılışdan 5 gün əvvəl giriş imkanı daxildir.