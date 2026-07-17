Epic Games Store отдает бесплатно приключение Echo Generation и хоррор Luto

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: ностальгическое приключение Echo Generation: Midnight Edition и психологический хоррор Luto. Акция продлится до 23 июля 20:00 по бакинскому времени. Обе игры получили очень положительные пользовательские отзывы.
Echo Generation: Midnight Edition — это атмосферная пошаговая ролевая игра с воксельной графикой, стилизованная под 90-е годы. По сюжету, группа детей и их питомцев исследует окрестности родного городка, чтобы расследовать крушение инопланетного корабля, попутно сражаясь с монстрами и местными хулиганами.
Luto, сюжетный психологический хоррор от первого лица, разработан испанской студией Broken Bird Games. Игра исследует темы утраты, горя, депрессии и тревоги, помещая игрока в роль человека, который не может покинуть собственный дом.
На следующей неделе бесплатной станет карточное приключение Foretales. Кроме того, в Epic Games Store проходит летняя распродажа со скидками на сотни игр, которая закончится 30 июля .