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Avatar: Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin, Dying Light и другие игры добавят в расширенную PS Plus в июле

PS Plus

Компания Sony опубликовала июльскую подборку игр, которые войдут в библиотеку расширенных подписок PS Plus. Все игры станут доступны подписчикам 21 июля, но в США, Великобритании и Японии некоторые тайтлы добавят в подписку в другие даты.

Игры для PS Plus Extra:

  • Avatar: Frontiers of Pandora (PS5);
  • Rise of the Ronin (PS5);
  • Firefighting Simulator: Ignite (PS5);
  • Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PS4, PS5);
  • Dying Light (PS4);
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5);
  • Snow Bros. Wonderland (PS5).

Игры для PS Plus Premium:

  • Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS4, PS5);
  • Indigo Prophecy (PS4, PS5).
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