Avatar: Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin, Dying Light и другие игры добавят в расширенную PS Plus в июле

Компания Sony опубликовала июльскую подборку игр, которые войдут в библиотеку расширенных подписок PS Plus. Все игры станут доступны подписчикам 21 июля, но в США, Великобритании и Японии некоторые тайтлы добавят в подписку в другие даты.
Игры для PS Plus Extra:
- Avatar: Frontiers of Pandora (PS5);
- Rise of the Ronin (PS5);
- Firefighting Simulator: Ignite (PS5);
- Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PS4, PS5);
- Dying Light (PS4);
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5);
- Snow Bros. Wonderland (PS5).
Игры для PS Plus Premium:
- Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS4, PS5);
- Indigo Prophecy (PS4, PS5).