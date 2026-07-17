Roblox представил Build — ИИ-инструмент для создания игр на смартфонах

Компания Roblox представила Build — новый инструмент на базе искусственного интеллекта для создания полноценных прототипов игр по текстовому описанию. ИИ самостоятельно генерирует окружение, персонажей, звуки и геймплейные механики на основе простых пользовательских запросов.

«Build — это способ, с помощью которого любой желающий сможет создать собственную игру, используя только смартфон. Миру нужно больше игр, и наша цель — убрать все препятствия между играми и людьми, которые хотят разрабатывать их», — отметил Дэвид Базуки, глава Roblox.

Для создания играбельного прототипа достаточно одного короткого промпта из пары предложений. После этого Build можно будет сразу протестировать и внести нужные правки с помощью дальнейших промптов. Например, можно попросить сделать космическую станцию, средневековую крепость или арену с гигантским боссом. Если результат не понравился, достаточно написать новый запрос — и мир перестроится за несколько секунд.

Запустить Build можно прямо из приложения Roblox — инструмент бесплатный. Для продвинутых пользователей предусмотрены платные функции, например, автоматическое тестирование игры на баги и ИИ-аналитика. Сервис использует как собственные наработки Roblox в области 3D-генерации, так и передовые нейросети с открытым исходным кодом.

Build станет частью экосистемы для создания контента Roblox Studio. Первыми доступ к ИИ-инструменту получат игроки из Новой Зеландии, где тестирование начнется 28 июля. Пользователи смогут не только создавать собственные проекты, но и делиться ими друг с другом. В компании уточнили, что игры, разработанные с помощью Build, будут проходить такую же модерацию, как и стандартные режимы.

Полноценный релиз и расширение на другие страны состоится в ближайшие месяцы.