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10 июня, 2026
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Для Apple Watch вышло полноценное приложение Telegram

Apple Watch Telegram

Павел Дуров сообщил о выходе нативного приложения Telegram для Apple Watch. Ранее мессенджер был доступен на часах, но в 2022 году приложение удалили из App Store.

В отличие от предыдущей версии, которая могла лишь уведомлять о сообщениях, новая позволяет обойтись без iPhone. В приложении есть все контакты и содержимое переписки, поддерживается воспроизведение GIF-анимации и видео, можно обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, местоположением, стикерами и другим контентом.

Приложение Telegram для Apple Watch работает на всех часах с watchOS 26. Для авторизации понадобится отсканировать QR-код на экране с помощью iPhone и ввести облачный пароль, если он есть.

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