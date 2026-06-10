Для Apple Watch вышло полноценное приложение Telegram

Павел Дуров сообщил о выходе нативного приложения Telegram для Apple Watch. Ранее мессенджер был доступен на часах, но в 2022 году приложение удалили из App Store.

В отличие от предыдущей версии, которая могла лишь уведомлять о сообщениях, новая позволяет обойтись без iPhone. В приложении есть все контакты и содержимое переписки, поддерживается воспроизведение GIF-анимации и видео, можно обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, местоположением, стикерами и другим контентом.

Приложение Telegram для Apple Watch работает на всех часах с watchOS 26. Для авторизации понадобится отсканировать QR-код на экране с помощью iPhone и ввести облачный пароль, если он есть.