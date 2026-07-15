В Telegram стали доступны продвинутый текстовый редактор, новая система сообществ, исчезающие сообщения в группах и 350 млн. GIF-анимаций

Мессенджер Telegram получил очередное обновление, в котором стали доступны расширенный текстовый редактор, новая система сообществ, исчезающие сообщения в группах и расширенная библиотека GIF-анимаций.

Расширенный текстовый редактор

В Telegram появился продвинутый текстовый редактор с поддержкой заголовков, таблиц, списков, цитат и блоков кода. С его помощью можно также добавлять фотографии и видеозаписи прямо в середину сообщения. Максимальная длина одного сообщения увеличена до 32 768 символов.

В редактор интегрированы фирменные ИИ-инструменты на базе Cocoon, которые могут генерировать текст, формулы и таблицы с сохранением конфиденциальности данных. На данный момент новый редактор доступен пользователям с подпиской Telegram Premium.

Сообщества в Telegram

Теперь несколько групп, каналов и ботов можно объединить в тематическое сообщество. Участники сообщества могут видеть все чаты и мгновенно присоединяться к ним. При этом отдельные чаты в сообществах могут быть выборочно скрыты.

Исчезающие сообщения для ботов

Боты в группах могут отправлять сообщения, которые видит только адресат, например, приветствия, краткие содержания от ИИ, сообщения об ошибках, запросы на подтверждение или меню с кнопками. Боты могут отправлять исчезающие сообщения самостоятельно или в ответ на определенные команды, отмеченные в меню бота специальным значком. Сообщения с такими командами видны только боту и пользователю, который их отправил.

Упрощенный поиск публичных GIF-анимаций

Пользователям стали доступны более 350 млн. GIF-анимаций с поиском на 36 языках. Обновленный поиск теперь работает быстрее благодаря локальной индексации открытых коллекций GIF-анимаций с использованием моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. Поиск GIF-анимаций полностью конфиденциален и не зависит от сторонних сервисов.