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Павел Дуров объявил о запуске функции каруселей в Telegram

Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске новой функции каруселей в мессенджере. Теперь несколько фото и видео можно собрать в одну пролистываемую галерею при отправке сообщений или публикации контента.

В опубликованном ролике показали, как в галерее выбираются несколько фотографий, после чего достаточно активировать опцию «Показать как карусель».

Дуров добавил, что «это небольшой шаг для обмена сообщениями, но большой шаг на пути превращения фотографий котиков в презентации». Для каналов и чатов это очень удобно — вместо россыпи отдельных вложений получается один блок.

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