Павел Дуров объявил о запуске функции каруселей в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске новой функции каруселей в мессенджере. Теперь несколько фото и видео можно собрать в одну пролистываемую галерею при отправке сообщений или публикации контента.

В опубликованном ролике показали, как в галерее выбираются несколько фотографий, после чего достаточно активировать опцию «Показать как карусель».

Telegram now supports carousels. One small step for messaging, one giant leap toward turning cat photos into keynote presentations. pic.twitter.com/cnxrFvXzOI — Pavel Durov (@durov) July 19, 2026

Дуров добавил, что «это небольшой шаг для обмена сообщениями, но большой шаг на пути превращения фотографий котиков в презентации». Для каналов и чатов это очень удобно — вместо россыпи отдельных вложений получается один блок.