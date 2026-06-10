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10 июня, 2026
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Azercell подтвердил соответствие международному стандарту ISO 10002:2018 в области управления обращениями клиентов

Azercell

Azercell Telecom вновь успешно прошел аудит на соответствие международному стандарту ISO 10002:2018 в области управления обращениями клиентов. Оценка, проведенная ООО «TÜV AUSTRIA AZERBAIJAN», подтвердила эффективность действующей в компании системы управления клиентскими обращениями.

Стандарт ISO 10002:2018 устанавливает международные требования к эффективному управлению обращениями и жалобами клиентов, обеспечению прозрачности их рассмотрения и постоянному совершенствованию качества обслуживания. Подтверждение соответствия стандарту отражает системный подход Azercell к развитию клиентского сервиса и внедрению лучших международных практик взаимодействия с клиентами.

Следует отметить, что компания Azercell впервые получила этот сертификат в 2011 году и в течение последующего периода постоянно совершенствовала свои системы управления для повышения уровня удовлетворенности клиентов.

Напомним, что ISO (Международная Организация по Стандартизации) — это глобальная организация, разрабатывающая международные стандарты в различных областях.

Обратиться в Телефонный Центр Azercell, работающий круглосуточно, можно по короткому номеру *1111 или по городским номерам 012-4904949 (для абонентов предоплатной системы — SimSim) и 012-4905252 (для абонентов постоплатной системы).

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