Представлена Final Fantasy Resonance с графикой в стиле HD-2D

Издательство Square Enix представило Final Fantasy Resonance — новую пошаговую JRPG. Это первая игра в знаменитой серии, выполненная в графическом стиле HD-2D (сочетание детализированных 3D-декораций и классических 2D-спрайтов).

Сюжет основан на мобильной Brave Exvius. В центре истории находится Рейн, рыцарь и сын правителя королевства Грандшелт, который отправляется со своими друзьями в путешествие по нескольким континентам, чтобы спасти мир.

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Уникальный формат HD-2D совмещает современные визуальные эффекты, динамическое освещение и ностальгический пиксель-арт первых частей франшизы. Final Fantasy Resonance предложит геймерам классическую пошаговую боевую систему в духе классических JRPG, исследование мира, подземелья, а также традиционные элементы серии вроде кристаллов, чокобо и многих других. В сражениях геймеры смогут призывать виденья — призраки культовых персонажей Final Fantasy, олицетворяющих ту или иную профессию.

Официальный релиз игры состоится 22 октября 2026 года. Final Fantasy Resonance выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2. Игру уже можно предзаказать в Steam и других цифровых магазинах по цене $50 за стандартное издание.