Представлена экшн-камера DJI Osmo 360 II с поддержкой 8K-видео и съемными объективами

Компания DJI представила второе поколение панорамной экшн-камеры Osmo 360 II. Пока устройство доступно только в Китае, глобальный запуск ожидается в сентябре. По сравнению с предшественницей новая камера получила много технических улучшений, при этом ее розничная цена не изменилась.

Дизайн DJI Osmo 360 II остался практически без изменений. Главное улучшение — это новый 1-дюймовый сенсор квадратной конструкции с поддержкой расширенного динамического диапазона. По словам компании, он был специально разработан для панорамных камер и в нем более эффективно используется площадь по сравнению со стандартными 1-дюймовыми сенсорами – на 25%. Широкая диафрагма f/1,9 и пиксели размером 2,4 мкм улучшают съемку при слабом освещении, а динамический диапазон увеличился — 14,5 ступени вместо прежних 13,5 (в профиле D-Log M показатель остался без изменений).

Качество панорамной съемки увеличилось с 8K@50 fps до 8K@60 fps, для замедленной съемки стал доступен режим 8K@120 fps. Также стала доступна ночная съемка в 8K@60fps благодаря обновленным алгоритмам AI Super Night View 2.0. Предусмотрены 10-битное видео и профиль D-Log M для постобработки, панорамные таймлапсы в разрешении 16K и фотографии с разрешением 120 Мп в режиме HDR. Битрейт видео вырос со 170 до 220 Мбит/с.

На объективы нанесено оптическое сверхтвердое покрытие второго поколения, повышающее устойчивость к царапинам и износу. Появилась возможность замены объективов, что позволяет пользователю самостоятельно менять сломанные или поцарапанные стекла. Емкость аккумулятора увеличилась с 1950 до 2150 мАч. Зарядка через USB-C мощностью 27 Вт позволяет восстановить 80% заряда примерно за 22 минуты. Аккумулятор совместим с камерами серии Osmo Action.

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Среди умных функций – режим слежения за объектом в кадре, управление голосом и жестами, совместимость с микрофонами DJI Mic 3 и DJI Mic Mini 2. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth, функция быстрого подключения NFC Quick Connect. Добавлена двухсторонняя магнитная конструкция крепления с резьбой 1/4 дюйма, которая позволяет использовать с камерой аксессуары Osmo, а также более традиционные крепления. Встроенная память не изменилась и составляет 105 Gb. Камера весит 183 грамм и выдерживает погружение до 10 метров без чехла и до 50 метров с водонепроницаемым корпусом.

Цена DJI Osmo 360 II в Китае начинается от $490. В базовую комплектацию входят сама камера, два защитных чехла для объектива, сумка для переноски и другие аксессуары. Также предлагается комплект за $580, в который входят два дополнительных аккумулятора, многофункциональный чехол для них, регулируемый быстросъемный адаптер и селфи-палка длиной 1,2 метра.