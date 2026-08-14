Представлена Insta360 X6: флагманская экшн-камера с поддержкой 8K

Компания Insta360 представила свою новую флагманскую панорамную экшн-камеру — Insta360 X6. Новинка получила масштабное техническое обновление, включая передовую оптику от Sony, поддержку сверхвысокого разрешения и полностью переработанный корпус.

Конструкция Insta360 X6 претерпела заметные изменения. Производитель переработал эргономику, сделав камеру более приземистой по сравнению с предшественницей: высота корпуса уменьшилась почти на 25 мм, но при этом он стал немного шире и толще. Такое решение позволило разместить внутри массивную систему охлаждения и крупные оптические компоненты. Габариты камеры составляют 100,0 × 50,0 × 26,4 мм (без учета защитных линз), а вес — 196 гр.

Главное достоинство Insta360 X6 — ее оптическая система. Камера оснащена двойными квадратными матрицами Sony размером 1/1,1″ против 1/1,28″ у модели X5. Благодаря этому устройство способно записывать полноценное 360-градусное видео 8K при 50 fps. Для любителей замедленной съемки доступны режимы 5.7K при 100 fps и 4K при 120 fps. Камера поддерживает 10-битный цвет во всех режимах съемки и технологию Dolby Vision, что гарантирует максимальный динамический диапазон и точную цветопередачу даже в сложных условиях освещения.

На смену старым экранам пришел яркий сенсорный OLED-дисплей с диагональю 2,32 дюйма. Он обеспечивает глубокий черный цвет и отличную читаемость на ярком солнце. Еще одним важным улучшением стали новые съемные защитные линзы. Они получили обновленное крепление и специальное покрытие с повышенной устойчивостью к царапинам, что критически важно для экстремального использования. При установке защитных стекол толщина камеры увеличивается до 40 мм.

За автономность гаджета отвечает встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч. Производитель утверждает, что на одном заряде устройство способно обеспечить до 140 минут записи 360-градусного видео 8K при 30 fps — это более чем на 50% превышает показатели прошлых моделей. Функция быстрой зарядки позволяет восполнить 80% емкости батареи всего за 24 минуты.

Впервые в серии Insta360 X6 получила встроенную память объемом 60 Gb (пользователю доступно 47 Gb). Поддерживаются карты памяти формата microSD объемом до 1 Tb. Корпус новинки защищен по стандарту IP68. Он также выдерживает погружение в воду на глубину до 20 м, а с фирменным подводным боксом (Invisible Dive Case) лимит увеличивается до 60 м.

Продажи Insta360 X6 уже стартовали по цене $699,99.