Apple представила iOS 27 – еще быстрее, еще отзывчивее

На конференции для разработчиков WWDC 2026 компания Apple представила iOS 27. В новой версии операционной системы компания сделала упор преимущественно на оптимизации производительности, развитии ряда встроенных приложений и доработке интерфейса Liquid Glass. Список поддерживаемых устройств не изменился по сравнению с iOS 26.

Apple заметно ускорила работу операционной системы. Скорость запуска приложений, в том числе сторонних, в iOS 27 увеличили до 30% по сравнению с iOS 26 благодаря оптимизации системы. Скорость загрузки новых фотографий в приложении «Фото» выросла до70 %, а передача данных через AirDrop — до 80%. Также компания заявила о многочисленных оптимизациях в различных компонентах системы, включая более быстрое переключение между сетями Wi-Fi и сотовой связи.

В iOS 27 появится возможность регулировать прозрачность элементов интерфейса Liquid Glass с помощью отдельного ползунка. Также Apple обновила дизайн иконок приложений, они получили дополнительные эффекты преломления света.

Отдельное внимание на презентации уделили расширению возможностей родительского контроля. В iOS 27 появится возможность создать детский аккаунт — в нем будут открываться только приложения с подходящим возрастным рейтингом. Родители смогут детально настраивать источники контента в сети, ограничивать число тех, с кем ребенок может общаться, а также настраивать ограничения времени за экраном. В компании отмечают, что главное — создать безопасную цифровую среду, но при этом дать родителям возможность самим решить, чем могут пользоваться их дети. Разработчикам также дали больше инструментов, чтобы они могли настраивать содержимое приложений с учетом рисков для детей.

Другие нововведения:

Улучшили процесс в выборе приоритета приложений в зависимости от задач пользователя в определенный момент;

Для повышения отзывчивости старых устройств в iOS 27 реализован новый планировщик задач процессора;

В iOS 27 появится персональный эквалайзер для AirPods;

Переработана систему поиска. В iOS 27 добавят новый поисковый индекс, который используется Spotlight и другими системными механизмами поиска;

Ряд изменений получил набор штатных приложений.

Для разработчиков уже доступна первая бета-версия iOS 27, а в июле состоится запуск публичной бета-версии. Точной даты выхода стабильной версии для всех пользователей Apple не объявила, но почти всегда релиз происходит одновременно с премьерой новых iPhone.