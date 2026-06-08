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9 июня, 2026
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Представлена обновленная система Apple Intelligence

Apple Intelligence

Компания Apple на WWDC 2026 немало времени посвятила развитию платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Систему полностью переработали, новая архитектура построена на базовых моделях, разработанных в сотрудничестве с Google с использованием технологий, лежащих в основе линейки ИИ-моделей Gemini.

Сотрудничество с Google позволило улучшить привычные ИИ-функции, включая создание реалистичных изображений, расширенное редактирование фотографий и визуальные ответы на вопросы. Некоторые устройства, соответствующие требованиям (какие именно не сообщаются), получат более мощную версию Apple Intelligence с дополнительными возможностями, включая генерацию речи, повышенную точность диктовки и лучшее понимание естественного языка.

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Компания также отметила, что пользовательские данные недоступны Apple или третьим лицам. Новые базовые модели Apple Intelligence адаптированы для работы как локально на устройствах, так и на удаленных серверах с использованием существующей инфраструктуры частных облачных вычислений.

Обновленная система Apple Intelligence появится на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и в Apple Vision Pro.

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