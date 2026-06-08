Представлена обновленная система Apple Intelligence

Компания Apple на WWDC 2026 немало времени посвятила развитию платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Систему полностью переработали, новая архитектура построена на базовых моделях, разработанных в сотрудничестве с Google с использованием технологий, лежащих в основе линейки ИИ-моделей Gemini.

Сотрудничество с Google позволило улучшить привычные ИИ-функции, включая создание реалистичных изображений, расширенное редактирование фотографий и визуальные ответы на вопросы. Некоторые устройства, соответствующие требованиям (какие именно не сообщаются), получат более мощную версию Apple Intelligence с дополнительными возможностями, включая генерацию речи, повышенную точность диктовки и лучшее понимание естественного языка.

Компания также отметила, что пользовательские данные недоступны Apple или третьим лицам. Новые базовые модели Apple Intelligence адаптированы для работы как локально на устройствах, так и на удаленных серверах с использованием существующей инфраструктуры частных облачных вычислений.

Обновленная система Apple Intelligence появится на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и в Apple Vision Pro.