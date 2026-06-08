spot_img
9 июня, 2026
ДомойSoftwareИгрыMetro 2039 выйдет в феврале 2027 года

Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года

Metro 2039

Разработчики студии 4A Games на Xbox Games Showcase 2026 показали новый трейлер сюжетного шутера от первого лица Metro 2039 и объявили окно релиза — февраль 2027 года.

Ролик раскрывает предысторию главного антагониста, который собирался установить мир в метро, но в итоге этого не случилось и стало его самым главным кошмаром. Также в видео показали геймплейные элементы.

Шутер выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Metro 2039 будет поддерживать Xbox Play Anywhere от от Microsoft, которая позволяет купить цифровую версию игры один раз и бесплатно играть в нее как на ПК с Windows 10/11, так и на консолях Xbox. Прогресс сохранений, достижения и дополнения синхронизируются между платформами через единую учетную запись.

Предыдущая статья
Microsoft, в честь 25-летия Xbox, показал специальные версии консоли и контроллера
Следующая статья
Apple представила iOS 27 – еще быстрее, еще отзывчивее
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,766ФанатыМне нравится
1,009ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»