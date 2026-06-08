Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года

Разработчики студии 4A Games на Xbox Games Showcase 2026 показали новый трейлер сюжетного шутера от первого лица Metro 2039 и объявили окно релиза — февраль 2027 года.

Ролик раскрывает предысторию главного антагониста, который собирался установить мир в метро, но в итоге этого не случилось и стало его самым главным кошмаром. Также в видео показали геймплейные элементы.

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Шутер выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Metro 2039 будет поддерживать Xbox Play Anywhere от от Microsoft, которая позволяет купить цифровую версию игры один раз и бесплатно играть в нее как на ПК с Windows 10/11, так и на консолях Xbox. Прогресс сохранений, достижения и дополнения синхронизируются между платформами через единую учетную запись.